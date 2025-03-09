دعاء قبل الافطار في 9 رمضان 2025.. “اللهم أعني على صيامه”

دعاء قبل الافطار في 9 رمضان 2025.. مع اقتراب موعد الإفطار في اليوم التاسع من رمضان 2025، يحرص المسلمون على ترديد دعاء قبل الافطار في 9 رمضان 2025، سائلين الله تعالى أن يتقبل صيامهم وقيامهم.

و يعتبر هذا الوقت من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء، حيث يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته على عباده، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 9 رمضان 2025 التي يمكن للمسلمين ترديدها قبل الإفطار في هذا اليوم المبارك.

دعاء قبل الافطار في 9 يوم رمضان 2025

الادعية المستجابة في رمضان 2025

ومن ابزر صيغ لـ دعاء قبل الافطار في 9 رمضان 2025 مستجاب كما يلي:

اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أجود الأجودين، وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك، وزحزحني فيه عن موجبات سخطك.

اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهنات، ولا تجعلني فيه عرضًا للبلايا والآفات، واشرح لي فيه صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآويني فيه برحمتك إلى دار القرار، وهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان علي سبيلًا، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا.

اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.

دعاء قبل الافطار في 9 يوم رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

ومن ابزر صيغ لـ دعاء قبل الافطار في 9 رمضان 2025 للزرق كما يلي:

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق.

اللهم يسّر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب، يا رب يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين. إياك نعبد وإياك نستعين.

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث الصحيحة التي تدعو بالرزق، ومنها ما صححه البخاري، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" (رواه البخاري).

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم.

دعاء قبل الافطار في 9 يوم رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

يحرص المسلمون عادة على ترديد دعاء الإفطار عند أذان المغرب، حيث ينشغلون بالدعاء لأنفسهم وأحبائهم، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكلمات التي يجب أن نقولها عند الإفطار في رمضان، فقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند إفطاره: "اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله"، أخرجه أبو داوود والحاكم والبيهقي.

دعاء قبل الافطار في 9 يوم رمضان 2025

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