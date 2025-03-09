س&ج| حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن.. الإفتاء توضح

حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن، فرض رب العزة الصيام على كل بالغ عاقل، سواء رجل أو امرأة، ولكنه سبحانه لم يثقل على عباده وأعطى رب العزة رخصة لمن لا يستطيع الصيام بالإفطار إذا كان مريضًا أو على سفر، وذلك رأفة بعباده وتيسيرًا عليهم.

حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن

حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن

وقد يسأل الكثير من المسلمين عن المرض الذي يبح الإفطار في رمضان وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن.

ويستعرض الموجز ما جاء في نص السؤال حول حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن والإجابة بالتفصيل

حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن، وورد الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال جاء فيه: حكم إفطار المريض في رمضان بسبب مرض مزمن؟

وأجاب الدكتور عبد السميع بـ: من أصيب بمرض في رمضان يجوز له الفطر، وذلك لكونه مصاب بمرض مزمن.

وتابع أمين الفتوى: لقد أجاز الله جلا وعلا للمريض أن بفطر في رمضان، مستشهدًا بقوله تعالى: “فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيا أخر”.

كيف يقضي المريض بمرض مزمن ما عليه من صيام أيام رمضان؟

وأوضح أمين الفتوى كيف يقضي المريض بمرض مزمن ما عليه من صيام، وقال المريض المصاب بمرض مزمن أو غير مزمن يجوز له الفطر، وكذا المسافر.

وأضاف الدكتور عبدالسميع: المريض المصاب بمرض مزمن بالطبع لن يستطيع أن يقضي بعد رمضان صيام ما عليه.

وكشف أن معنى مزمن أن المرض ملازم له، لذا لن يستطيع أن يقضي ما عليه، موضحًا أنه في ذلك الحالة كل ما عليه كفارة ولا يجب عليه القضاء.

وأشار إلى أنه أما من كان مرضه مؤقت فعليه بعد أن يشفى أن يقضي ما عليه من صيام، بعد رمضان، والله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب لمن يشاء ولا مانع من زيادة الكفارة الواجبة على صاحب المرض المزمن الذي أفطر في رمضان.

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