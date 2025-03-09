إمساكية شهر رمضان 2025.. تعرف على مواعيد الإفطار والسحور

إمساكية شهر رمضان 2025، ما زالت إمساكية شهر رمضان الكريم يتم البحث عنها عبر محرك جوجل من قبل الكثير من المسلمين، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة مواقيت السحور والإفطار على نحو صحيح لترتيب أمور يومهم.

لذا يستعرض الموجز إمساكية شهر رمضان 2025 لمحافظة القاهرة، لكل أيام الشهر المبارك وذلك من خلال الصور الموضحة أمامك:

إمساكية شهر رمضان 2025

إمساكية شهر رمضان 2025 لأول 15 يوم من أيام الشهر لمحافظة القاهرة

إمساكية شهر رمضان 2025 لمحافظة القاهرة من يوم 15 لآخر أيام رمضان

إمساكية شهر رمضان 2025، ويمكن للمواطنين المقيمين خارج العاصمة معرفة إمساكية الشهر الكريم بالنسبة للمنطقة أو المحافظة المقيمين فيها من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب.

إمساكية شهر رمضان 2025، - الخطوة الأولى افتح المتصفح الخاص بك، ثم قم بكتابة " الهيئة العامة للمساحة"، و أنقر هــنـــا للوصول مباشرة".

- أنقر على خانة الخدمات الموجودة أمامك في أعلى الموقع، ثم قم باختيار إمساكية رمضان ومنها حدد محافظتك في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم أنقر على كلمة بحث، وسوف تظهر أمامك إمساكية الشهر الكريم بما تحتوي عليه من مواقيت صلاة، ووقت الشروق، ووقت الإمساك، ووقت الإفطار وعدد ساعات الصيام، وكذلك موعد صلاة العيد بالساعة والدقيقة وفقًا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها بواسطة معهد البحوث الفلكية.

- ولتحميل إمساكية شهر رمضان كله لمحافظتك أو مدينتك المقيم فيها نسخة bdf مكنك من خلال الدخول إلى موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة أو أنقر هنا للوصول.

هل مواعيد الصيام والصلوات واحدة في كل محافظات مصر؟

توضح إمساكية شهر رمضان أنه تختلف ساعات الصيام من محافظة لآخر، حيث في الغالب يصوم المسلمين لأكثر من 13 ساعة يوميًا.

جدير بالذكر أنه تختلف مواعيد الصيام والصلوات وشروق الشمس من محافظة لآخرى في جميع محافظات مصر، وتتباين هذه المدة مابين دقيقة أو دقيقتين أو أكثر، لذا يجب على المواطنين الانتباه لإمساكية الشهر الكريم الخاصة بالمكان المقيمين فيه.

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