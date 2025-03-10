مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 رمضان في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم بالغ عاقل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، و الصلاة في الإسلام لها مكانة عظيمة، حيث تعتبر أول عبادة فرضت على المسلمين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

الصلاة في الإسلام ليست مجرد عبادة، بل هي وسيلة للتواصل المباشر بين العبد وربه، تُشعر المسلم بالقرب من الله، وتحثه على التواضع والخشوع، وقد فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وهي خمس صلوات يومياً، لكن ثوابها يعادل خمسين صلاة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإضافة إلى هذه الصلوات الخمس، هناك صلوات أخرى تؤدى في مناسبات خاصة مثل صلاة العيدين، صلاة الجنازة، وصلاة الاستسقاء.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:



مواقيت الصلاة في القاهرة 10 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

وقت صلاة الظهر 12:06 م

وقت صلاة العصر 28: 3م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:17م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 10 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

وقت صلاة الظهر 12:11م

وقت صلاة العصر 3:32م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:22 م.



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:42ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 3:24 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:35ص

وقت صلاة الظهر 11:54ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

وقت صلاة الظهر 12:00 م

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:09م

مواقيت الصلاة



من أهمية الصلاة في الإسلام أن القرآن الكريم حث على إقامتها في الكثير من آياته، فقد قال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾، وفي سورة البقرة:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣﴾. كما أن الصلاة هي التي تميز المؤمنين الحقيقيين، فهي علامة الإيمان والتقوى، وقد شدد القرآن على ضرورة المواظبة عليها في جميع الأوقات.

الصلاة ليست مجرد فرض، بل هي الأساس الذي يبني عليه المسلم سائر أعماله، ومن خلالها يثبت إيمانه، والامتناع عن أداء الصلاة يُعد إثمًا عظيمًا، وقد أكد الفقهاء على ضرورة إقامة الصلاة وعدم التساهل في أدائها.

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