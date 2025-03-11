هل الصيام صحيح حتى لو لم يشعر الصائم بلذّة العبادة؟.. الافتاء توضح

صحة الصيام.. مع دخول شهر رمضان المبارك، تكثر الأسئلة المتعلقة بصحة الصيام، خصوصًا عندما لا يشعر البعض بلذة العبادة أو الراحة الروحية خلال الصيام.

وقد تلقت العديد من استفسارات المواطنين حول ما إذا كان الصيام صحيحًا في حال عدم الشعور بهذه اللذة الروحية، وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي: هل الصيام صحيح حتى لو لم يشعر الصائم بلذّة العبادة؟، وهل ذلك يؤثر على صحة الصيام أم لا؟.

صحة الصيام

هل الصيام صحيح حتى لو لم يشعر الصائم بلذّة العبادة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام يبقى صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه، حتى وإن لم يشعر الصائم بلذّة العبادة أو حلاوتها. وأوضحت أن ما يُشترط لصحة الصيام هو النية الصادقة والامتناع عن المفطرات وفقًا للأحكام الشرعية، مشيرة إلى أن عدم الشعور بالروحانيات لا يؤثر على صحة الصيام، وأضافت الفتوى أنه على الصائم أن يهيئ نفسه لتحقيق الاستمتاع بالطاعة، من خلال الإخلاص في العبادة والسعي للاستفادة الروحية من هذا الشهر الكريم.

صحة الصيام

هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟

أوضحت دار الإفتاء في إجاباتها عن سؤال "هل يتم احتساب زكاة الفطر بناءً على سعر كيلو الحبوب عند التاجر؟" أن زكاة الفطر هي فريضة واجبة على المستطيع، ويتم تحديد قيمتها بناءً على سعر أقل غالب قوت البلد، مع ضرورة عدم النزول عن هذا الحد حتى يتمكن جميع الناس من إخراجها، سواء كانوا فقراء أو غيرهم، ليشاركوا في ثواب أداء الفريضة، وأكدت أنه إذا زاد عن هذا الحد، فذلك يعد خيرًا له.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن قيمة الزكاة تحدد كل عام بناءً على تسعير الدولة لأردب القمح، الذي يُعتبر سعرًا رسميًا ثابتًا يمكن القياس عليه، في حين أن سعر الكيلو لدى التجار يختلف من تاجر لآخر بناءً على تفاوت تكاليفهم، لذا لا يمكن الاعتماد عليه كمرجع.

صحة الصيام

هل يقبل صيام المرأة غير المحجبة؟

وفيما يخص سؤال "هل يقبل صيام المرأة غير المحجبة؟"، قالت مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن الحجاب والصيام فرضان مستقلان، وبالتالي فإن عدم ارتداء الحجاب لا يؤثر على صحة الصيام أو قبوله، وأوضحت أن الله- عز وجل- يحاسب الإنسان على كل فريضة بشكل منفصل، ومن تلتزم بالصيام دون الحجاب تكون آثمة في تقصيرها في فرض الحجاب، لكنها لا تفقد بذلك أجر صيامها، ودعت أمينة الفتوى الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب خلال رمضان إلى الاستمرار عليه بعد الشهر الكريم، مؤكدة أن الثبات على الطاعة نعمة من الله.

كما أكدت أن الصلاة ركن أساسي في الإسلام ولا يجوز التهاون فيها، ولكن عدم الصلاة لا يؤثر على صحة الصيام، مشيرة إلى أن رمضان يعد فرصة عظيمة للالتزام بالصلاة والمحافظة عليها بعد الشهر.

صحة الصيام

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