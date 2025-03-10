كم عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب 10 رمضان 2025
موعد اذان المغرب.. مع اقتراب وقت الإفطار في اليوم العاشر من رمضان 2025، يتابع المسلمون لحظة بلحظة عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب ليتناولوا إفطارهم بعد يوم طويل من الصيام.
يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، والذي يحدد في معظم المدن حسب توقيت أذان المغرب.
موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025
أما عن موعد إفطار يوم الإثنين 10 رمضان 2025، فيأتي أذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً، يليها أذان العشاء والتراويح في الساعة 7:17 مساءً، وبذلك، يكون عدد ساعات الصوم لهذا اليوم 13 ساعة و30 دقيقة، مما يتيح للمسلمين فرصة التفرغ للعبادة والدعاء قبيل موعد الإفطار.
دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية
اللهم إني أسالك خير المسألة والدعاء، وخير النجاح والعمل، وخير الثواب والحياة والممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل مني كل خير في أوله وآخره، في ظاهره وباطنه، وبلّغني أعلى درجات الجنة.
اللهم أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.
اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، ورزقنا رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا لأحد سواك، وزدنا شكراً لك، وافتقرنا إليك، واغننا بعفوك.
اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإرادتك، نواصيهم بيدك، وقلوبهم بين يديك تصرفها كيفما شئت. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب، أطفئ غضبهم بلا إله إلا الله، وجذب محبتهم إليّ.
موعد اذان العشاء اليوم 10 رمضان 2025 وصلاة التراويح
أما عن موعد أذان العشاء في يوم 10 رمضان 2025، فيكون في تمام الساعة 7:17 مساءً، حيث يتبعها مباشرةً صلاة التراويح، ويعتبر هذا الوقت من اللحظات المباركة في شهر رمضان، حيث يتجمع المسلمون لأداء هذه الصلاة التي تتيح لهم التفرغ للتقرب إلى الله وزيادة الأجر في هذا الشهر الفضيل.
موعد اذان الفجر غدا 11 رمضان 2025
يكون موعد أذان الفجر يوم غدٍ 11 رمضان 2025 في تمام الساعة 4:43 صباحًا، ويذكر أن السحور سيكون في الساعة 2:23 صباحًا، بينما يكون الإمساك في الساعة 4:23 صباحًا، مع بداية يوم جديد من الصيام في هذا الشهر المبارك.
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