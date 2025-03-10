دعاء اليوم 10 رمضان 2025 مكتوب.. “اللهم اجعلني من المتوكلين عليك”

دعاء اليوم 10 رمضان 2025.. مع بداية اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك 2025، يواصل المسلمون حول العالم اغتنام أجواء هذا الشهر الفضيل، سائلين الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ففي هذه الأيام المباركة، تكثر النفحات الإيمانية وتتعاظم الأعمال الصالحة، إذ يسعى الجميع إلى التقرب من الله بالدعاء والصلاة والصدقات، ويعد دعاء اليوم 10 من رمضان من الأدعية التي يسأل فيها المسلمون الله المغفرة والرحمة والنجاة من النار.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي دعاء اليوم 10 من رمضان 2025، وهو من الأدعية التي يحرص المسلمون على ترديدها طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار في هذا الشهر الفضيل.

دعاء اليوم 10 رمضان 2025

دعاء 10 رمضان 2025

في هذا اليوم المبارك، يتوجه المسلمون إلى الله بالدعاء والرجاء، سائلين المغفرة والرحمة والبركة، ومن صيغ دعاء اليوم 10 رمضان 2025 ما يلي:

اللهم اجعلني من المتوكلين عليك، واجعلني من الفائزين لديك، واجعلني من المقربين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الأدعية التي تفيض بها روحه، طالبًا القرب من الله والبركة في هذا الشهر الفضيل:

اللهم اجعل رمضان شهر هداية لنا، وارزقنا الفهم الصحيح لكتابك وسنة نبيك، ووفقنا للعمل بما يرضيك.

اللهم اجعل سعينا في رمضان مشكورًا، وذنبنا فيه مغفورًا، وعملنا مقبولًا.

اللهم اجعل رمضان بداية لتغييرنا إلى الأفضل، واجعل المسلمين في كل مكان في خير وأمان.

اللهم اجعل رمضان شهر بركة ورحمة على الأمة الإسلامية، وزيّنه بالطاعة والإيمان، واجعلنا من الذين ينهون رمضان بأفضل حال.

اللهم ارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر، واجعل رزقنا حلالًا طيبًا، وبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المقبولين، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واجعلنا من عتقائك من النار.

دعاء اليوم 10 رمضان 2025

امساكية 10 رمضان 2025

تحدد إمساكية شهر رمضان المبارك مواعيد الصيام والإفطار يوميًا، حيث يحل اليوم العاشر من رمضان 1446هـ، الموافق الإثنين 10 مارس 2025، وفق توقيت محافظة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت في المحافظات الأخرى. ووفقًا للإمساكية، يكون موعد السحور في تمام الساعة 2:24 صباحًا، ويحين وقت الإمساك عند الساعة 4:24 صباحًا، فيما يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:44 صباحًا، أما موعد الإفطار، فيحين مع أذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً، بينما يكون أذان العشاء وصلاة التراويح في تمام الساعة 7:17 مساءً، وبهذا، يصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 13 ساعة و30 دقيقة، حيث يحرص المسلمون على اغتنام هذا الوقت في الصيام والقيام والدعاء، سائلين الله القبول والمغفرة في هذه الأيام المباركة.

دعاء اليوم 10 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

تعد العشر الأوائل من رمضان أيام رحمة، وقد جاء عن النبي ﷺ قوله: "أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار"، لذا يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة، بخشوع وتذلل بين يدي الله، ويعد دعاء 10 رمضان 2025 فرصة عظيمة لكل مسلم للتقرب من الله وطلب رحمته وعفوه، فهو من الأوقات التي ينبغي أن يكون فيها القلب حاضرًا، واللسان ذاكرًا، والعقل متفكرًا، سائلًا الله الخير في الدنيا والآخرة.

دعاء اليوم 10 رمضان 2025

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