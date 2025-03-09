ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟، هل لا يقبل صيام وصلاة المرأة غير المحجبة، سؤال يتردد كثيرًا وخاصة من الفتيات غير المحجبات، والحريصة على ارتداء الحجاب خلال شهر رمضان المبارك.

مرأة تصلي

حكم الشرع في صيام وصلاة المرأة غير المحجبة في رمضان

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟ وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في هذه المسألة على لسان الدكتورة مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء متلفز، ويستعرض الموجز ما قالته.

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة، قالت أمينة الفتوى: الحجاب فريضة والصيام فريضة، ورب العزة عندما يحاسبنا على طاعة أو فريضة لا يكون داخل فيها عدم إقامة فريضة أخرى.

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟، وتابعت الدكتورة مروة سعد الدين: إذا صامت المرأة وهي لا ترتدي الحجاب، فهي بالطبع مقصرة على عدم ارتدائها للحجاب، وننصحها بأن ترتدي الحجاب وتداوم عليه لأن فرض عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وقد أمرها رب العزة به.

وأضافت أمين الفتوى: الحجاب ليس له علاقة بصحة الصيام أو ثوابها وبالتالي الله يحاسبنا على كل عبادة منفردة.

وأشارت أمين الفتوى: إلى أن نفس الأمر بالنسبة للصلاة، لا يحاسبنا الله على صيامنا لتقصيرنا في الحساب.

واستكملت أمينة الفتوى: والصلاة ركن من أركان الإسلام ولابد على أن يحافظ عليه المسلم، وإذا كان شخص غير منتظم أو منقطع عن الصلاة، وجاء شهر رمضان فهو فرصة، لتجديد عهده مع الله والرجوع إلى رب العزة.

ولفتت أمينة الفتوى إلى أن البعض قد يصيبه هاجس بأنه سيصلي في رمضان فقط مما يجعله يتردد في الصلاة أو لا يؤديها، ولكن لابد وأن لا يستجيب لهذا الهاجس وأن يصلي في رمضان تقربًا إلى الله تعالى، ويستمر في صلاته، لعلها تكون بداية خير إن شاء الله ويستمر على صلاته حتى بعد الشهر الفضيل.

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