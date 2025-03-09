موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، كلما مر يوم من أيام رمضان، يزداد البحث على موعد استطلاع شهر شوال وموعد غيد الفطر المبارك، وذلك لكون عيد الفطر من الإجازات الرسمية والطويلة والتي تعتبر فرصة للمواطنين لتجديد النشاط والراحة.

موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، ويستعرض الموجز في السطور التالية موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

ما هو موعد استطلاع هلال شهر شوال؟

موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وكما هو معتاد بالنسبة للمسلمين في مصر يتم تحديد موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للتقويم الهجري، حيث يتم استطلاع الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ما هو موعد أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا؟

ووفقًا لما أوضحه معهد البحوث الفلكية فأن غرة شهر شوال 1446 فلكياً يوم الأحد 2025/3/30، أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتم استطلاع الهلال يوم السبت 29 رمضان 1446 هجريًا، الموافق 29 مارس 2025 ميلاديًا.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة المخول لها استطلاع الأهله بالنسبة للأشهر الهجرية، كما هي الجهة الوحيدة التي تقوم بالإعلان عن بداية ونهاية الأشهر العربية أو الهجرية، ويعتد بما تصدره من بيانات في هذه المسألة.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء عن موعد عيد الفطر المبارك في احتفال كبير وشعبي، للإعلان عن بداية عيد الفطر للعام الجاري 2025 - 1446.

إجازات رسمية بعد عيد الفطر

وبعد عيد الفطر يحصل الموظفين والطلاب والعاملين في الدولة على مجموعة إجازات رسمية وهي:

إجازة عيد شم النسيم: 21 أبريل 2025.

إجازة عيد تحرير سيناء: 25 أبريل 2025.

وبعدهم إجازة عيد العمال: 1 مايو 2025.

وتأتي عقبهم إجازة وقفة عرفات: 5 يونيو 2025.

وأيضاً إجازة عيد الأضحى المبارك: 6 يونيو 2025.

وتأتي بعدهم إجازة رأس السنة الهجرية: 26 يوليو 2025.

وعقبهم إجازة ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2025.

وبعد ذلك إجازة عيد ثورة يوليو: 23 يوليو 2025.

وتليهم إجازة المولد النبوي الشريف: 4 سبتمبر 2025.

وأخيراً إجازة عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر 2025.

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