عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعدها الرسمي بالتفصيل

إجازة عيد الفطر.. تزامنا مع اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المبارك يتزايد البحث عن إجازة عيد الفطر2025، التي تعد فرصة للراحة والتواصل الإجتماعي، حيث يجتمع الأهل والأحباب من أجل الإحتفال بالعيد،ويستعرض الموجز فيما يلي موعد وعدد إيام إجازة عيد الفطر.

إجازة عيد الفطر

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

يتطلع كل من العاملين بالقطاع الخاص والعام لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025، والتي لا تقل عن ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

موعد إجازة عيد الفطر

وتحدد إجازة عيد الفطر المبارك بالحسابات الفلكية،حيث تبدأ يوافق 30 مارس الجاري، ويحصل الطلاب والموظفين في مصر علي أجازة أيام 30 مارس و2،1 أبريل المقبل، وفي انتظار تحديد الموعد الرسمي لأول أيام العيد لتحديد أيام الأجازة بشكل رسمي.

موعد عيد الفطر المبارك

وفقا للحسابات الفلكية فإن أول عيد الفطر المبارك وشهر شوال يوافق 30 مارس الجاري، علي أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شوال في يوم 29 رمضان 1446هـ لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مصر صباح يوم الإثنين 31 مارس 2025، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث من المقرر أن تُقام الصلاة في محافظة القاهرة مع بلوغ الساعة 6:13 صباحًا، بينما تختلف التوقيتات في باقي المحافظات وفقًا لموقع كل مدينة.

مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2025

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير.

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: اجازة المولد النبوي.

الإثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973.

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