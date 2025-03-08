موعد إجازة عيد الفطر 2025 في القطاعين الحكومي والخاص

مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، تتزايد التساؤلات حول موعد إجازة عيد الفطر 2025، حيث يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص هذه العطلة بفارغ الصبر لقضاء وقت ممتع مع العائلة والاستمتاع بأجواء العيد المميزة.

ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

موعد عيد الفطر 2025 وفق الحسابات الفلكية

بحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو المتمم لشهر رمضان، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق الاثنين 31 مارس 2025.

عدد أيام الإجازة الرسمية في عيد الفطر 2025

وفقًا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر، تمتد إجازة عيد الفطر على مدار 3 أيام، تشمل:

الاثنين 31 مارس

الثلاثاء 1 أبريل

الأربعاء 2 أبريل



وبالنظر إلى أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، فإن مجموع أيام الإجازة سيصل إلى 5 أيام متتالية، ما يمنح الموظفين فرصة أطول للاستمتاع بعطلة العيد.

الإعلان الرسمي عن الإجازة

من المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا يؤكد مواعيد الإجازة ويحدد ما إذا كانت هناك أي تغييرات تخص القطاعين الحكومي والخاص.

العطلات الرسمية المتبقية في 2025

إلى جانب إجازة عيد الفطر، تتضمن قائمة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025:

21 أبريل: شم النسيم

25 أبريل: عيد تحرير سيناء

1 مايو: عيد العمال

6 يونيو: وقفة عرفات

7 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

27 يونيو: رأس السنة الهجرية

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر 1973



تعتبر إجازة عيد الفطر واحدة من أهم المناسبات السنوية التي ينتظرها العاملون في مصر، فهي ليست مجرد عطلة رسمية، بل فرصة ثمينة للراحة بعد شهر كامل من الصيام، وقضاء أوقات ممتعة برفقة الأهل والأصدقاء، ما يجعلها من أكثر الإجازات ترقبًا على مدار العام.

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