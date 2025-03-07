رمضان 2025.. كيفية تحضير سحور صحي لمرضى الضغط في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام مرضى الضغط بوجبة السحور، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على استقرار مستوى ضغط الدم وتزويد الجسم بالطاقة والسوائل اللازمة للصيام. لذا، يقدم لكم الموجز مجموعة من النصائح الغذائية وأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها خلال السحور.

أساسيات السحور الصحي لمرضى الضغط

1. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يعد البوتاسيوم عنصرًا أساسيًا في تنظيم ضغط الدم، لذا يُنصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية به، مثل:

الموز

البرتقال

البطيخ

السبانخ

الخس



2. الألياف الغذائية

تساعد الألياف على تحسين عملية الهضم وتنظيم ضغط الدم، وهي متوفرة في:

الشوفان

الخبز الأسمر

الأرز البني

العدس والفول



3. البروتين الصحي

يساعد البروتين في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن الحصول عليه من مصادر مثل:

البيض المسلوق

الزبادي قليل الدسم

الجبن قليل الملح



نصائح غذائية لمرضى الضغط في رمضان

1. تقليل الصوديوم

يُنصح بتجنب الأطعمة المالحة مثل:

المخللات

المكسرات المملحة

اللحوم المصنعة

استخدام الأعشاب والتوابل كبدائل صحية للملح



2. الحفاظ على الترطيب

يجب شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

3. تجنب الدهون المشبعة والمتحولة

الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل:

المقليات

المشروبات الغازية

المشروبات التي تحتوي على الكافيين



4. الاعتدال في تناول السكريات

الإفراط في تناول السكريات والحلويات يضر بصحة مرضى الضغط، لذا يُفضل استبدالها بالفواكه الطازجة.

أطعمة يجب على مرضى الضغط تجنبها

الأطعمة المالحة: مثل المخللات، الأجبان المالحة، والوجبات السريعة.

الأطعمة المقلية والدهنية: مثل المقليات والحلويات الدسمة.

المشروبات الغازية والمحتوية على الكافيين: لأنها تسبب الجفاف وترفع ضغط الدم.

الأطعمة المعلبة: لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.

الأطعمة الغنية بالسكر: لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



أمثلة لوجبات سحور صحية

وجبة 1: طبق من الشوفان مع الفواكه الطازجة والمكسرات غير المملحة، كوب من الزبادي قليل الدسم.

وجبة 2: بيضتان مسلوقتان، خبز أسمر، طبق من الخضروات الطازجة، كوب من الحليب قليل الدسم.

وجبة 3: طبق من الفول المدمس مع الخبز الأسمر، طبق من السلطة الخضراء، كوب من عصير البرتقال الطازج.

وجبة 4: طبق من العدس، قطعة جبن قليل الملح، طبق من الخضروات الطازجة، كوب من الماء.

يجب على مرضى الضغط استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على نصائح مخصصة تناسب حالتهم الصحية، خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض أخرى. كما أن الاعتدال في تناول الطعام خلال رمضان يعد المفتاح للحفاظ على الصحة العامة.

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