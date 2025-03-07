طريقة مبتكرة لتحضير الجلاش الحلو بدون حشوة..وصفة اقتصادية ولذيذة

الجلاش الحلو.. إذا كنتِ من عشاق الحلويات الشرقية، يقدم إليكِ الموجز طريقة سهلة ومميزة لتحضير الجلاش الحلو بدون حشوة، بوصفة اقتصادية ومذاق لا يقاوم.

مكونات الجلاش الحلو

لفة جلاش

سمن بلدي

شربات ثقيل



مكونات الشربات

الجلاش الحلو.. 2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير نصف ليمونة



للحشو (اختياري)

الجلاش الحلو.. يمكنكِ إضافة لمساتك الخاصة بحشوات متنوعة مثل:

فستق مطحون

مكسرات مشكلة مطحونة

بودنغ أو كاسترد



طريقة التحضير

الجلاش الحلو.. 1. تحضير الشربات: في قدر على النار، اخلطي السكر مع الماء جيدًا، واتركيه حتى يغلي لمدة 7 دقائق، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه حتى يتكاثف قليلًا، بعدها ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.



2. سخني الفرن جيدًا قبل بدء تحضير الجلاش.



3. ذوّبي السمن، ثم ادهني صينية الفرن بطبقة منه.



4. افردي أوراق الجلاش في الصينية مع دهن كل ورقة (أو كل ورقتين حسب الرغبة) بالسمن.



5. بعد الانتهاء، اسكبي باقي كمية السمن على الوجه، ثم قطعي الجلاش إلى مربعات أو حسب الشكل المفضل لديكِ.



6. أدخلي الصينية إلى الفرن الساخن حتى يكتسب الجلاش لونًا ذهبيًا مائلًا للاحمرار.



7. فور خروجه من الفرن، اسقيه بالشربات البارد واتركيه ليبرد تمامًا قبل التقديم.

استمتعي بمذاق رائع لجلاش هش ومقرمش بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة.

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