أفضل العصائر لكسر الصيام في رمضان وتحذيرات مهمة من بعض المشروبات

كشفت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، عن أفضل العصائر الطبيعية التي يُنصح بتناولها عند كسر الصيام، مشيرة إلى أن عصير الفراولة يُعد من الخيارات الأكثر أمانًا للصحة نظرًا لانخفاض نسبة السكريات فيه.

وأوضحت عسكر أن تناول كمية قليلة من عصير الفراولة دون إضافة أي مُحليات لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم، إلى جانب فوائده المتعددة للصحة. ويرصد الموجز فوائد العصائر الطبيعية لكسر الصيام في رمضان.

فوائد كسر الصيام بعصير الدوم

كما أكدت أن تناول كوب صغير من عصير الدوم غير المحلى عند الإفطار يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويدعم الأمعاء، كما يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تحذيرات من بعض العصائر عند الإفطار

حذرت عسكر من تناول العصائر الغنية بالسكريات وسكر الفركتوز الطبيعي، مشيرة إلى أن استهلاكها المفرط قد يؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني.

كما نصحت بعدم كسر الصيام بعصير المانجو أو البرتقال، لكونهما قد يسببان ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى زيادة ضغط الدم. وأضافت أن هذه العصائر قد تكون غير آمنة لمرضى الكلى، حيث تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي قد تتسبب في مشاكل كلوية.

تأثير العصائر المحلاة على الجسم

وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن تناول العصائر المحلاة عند الإفطار قد يؤدي إلى زيادة الشهية تجاه الطعام، مما يساهم في اكتساب الوزن، كما قد يسبب مشكلات في المعدة مثل حرقة المعدة وارتجاع المريء.

لذلك، يُنصح باختيار العصائر الطبيعية منخفضة السكر والامتناع عن إضافة المُحليات، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بزيادة السكريات.

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