نصائح هامة لمرضى قرحة المعدة.. حلول فعالة للصيام في رمضان

قرحة المعدة.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه مرضى قرحة المعدة تحديات صحية تتعلق بقدرتهم على الصيام دون التسبب في تهيج المعدة أو تفاقم الأعراض، لذلك من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن يخفف من الحموضة ويقلل من الالتهابات، ما يساعد في صيام مريح وآمن.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز مجموعة من النصائح الغذائية التي تضمن راحة الجهاز الهضمي خلال ساعات الصيام.

أفضل الأطعمة لمرضى قرحة المعدة في رمضان

قرحة المعدة



1- الألياف الغذائية: درع طبيعي لحماية المعدة



تُعد الألياف الغذائية عنصرًا أساسيًا في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الحموضة، حيث تعمل على امتصاص الأحماض الزائدة وتحسين حركة الأمعاء، ما يقلل من الشعور بالانتفاخ.

أهم مصادر الألياف المفيدة:

الشوفان

التفاح والكمثرى

الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس

2- البروبيوتيك: دعم الجهاز الهضمي



يُساهم البروبيوتيك في تعزيز صحة المعدة وتقليل أعراض قرحة المعدة، خاصة إذا كانت ناتجة عن جرثومة المعدة، إذ يساعد في استعادة التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي.

أهم مصادر البروبيوتيك:

الزبادي الطبيعي

3- الفواكه والخضروات غير الحمضية: الاختيار الأمثل للمعدة الحساسة

يجب على مرضى القرحة تجنب الفواكه الحمضية التي تزيد من تهيج المعدة، والاستعاضة عنها بالخضروات والفواكه القلوية التي تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي.

أمثلة على الفواكه والخضروات المناسبة:

الموز

البطيخ

الجزر

البطاطس

4- البروتينات الخفيفة: تغذية متوازنة دون إجهاد المعدة



تساعد البروتينات الخفيفة على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة دون التسبب في عسر الهضم أو زيادة حموضة المعدة.

مصادر البروتين المناسبة:

الدجاج المشوي أو المسلوق

الأسماك المشوية

5- الحبوب الكاملة: طاقة مستدامة دون تهيج المعدة



توفر الحبوب الكاملة طاقة طويلة الأمد دون أن تتسبب في ارتفاع مفاجئ في نسبة الحموضة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للصائمين من مرضى قرحة المعدة.

أفضل الحبوب الكاملة:

الأرز البني

الخبز الأسمر

نصائح ذهبية لمرضى قرحة المعدة عند الإفطار



ابدأ وجبتك بالتمر والماء: يساعد التمر على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام دون التسبب في تهيجها.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة: تزيد هذه الأطعمة من إفراز الأحماض في المعدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

قسّم وجباتك إلى وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من تناول وجبة كبيرة، حاول تقسيم الإفطار إلى وجبات خفيفة ومتفرقة لتجنب الضغط على المعدة.

قرحة المعدة



امضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء: يساعد ذلك في تسهيل عملية الهضم ومنع تهيج المعدة.

ابتعد عن المشروبات الغازية والعصائر الحمضية: تزيد هذه المشروبات من مستوى الحموضة في المعدة وتسبب تهيجًا للجهاز الهضمي.

اشرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور: يحافظ الماء على ترطيب الجسم ويساعد في تخفيف الحموضة.

تجنب النوم مباشرة بعد الإفطار: يُفضل الانتظار ساعتين على الأقل قبل الاستلقاء لمنع ارتجاع المريء.

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