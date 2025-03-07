طريقة تحضير البسبوسة على طريقة الشيف حسن.. بطعم لا يُقاوم وبأقل تكلفة

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة في شهر رمضان، حيث تجمع العائلات حول مائدتها بعد الإفطار لتضفي لحظات من السعادة والدفء. ومع اقتراب شهر رمضان 2024، يقدم لكِ الموجز طريقة تحضير البسبوسة على طريقة الشيف حسن، التي تمتاز بمذاقها الشهي وقوامها المثالي، كما تُحضَّر بأقل التكاليف وبخطوات بسيطة تضمن لكِ نتيجة تضاهي الجاهزة.

طريقة تحضير البسبوسة على طريقة الشيف حسن

إذا كنتِ من عشاق الحلويات الشرقية وترغبين في إعداد بسبوسة لذيذة على طريقة الشيف حسن لتكون إضافة رائعة إلى مائدتك الرمضانية، يمكنك اتباع الخطوات التالية التي توضح المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل، كما يقدمها الشيف حسن، المعروف بوصفاته السهلة والسريعة.

المقادير اللازمة لتحضير البسبوسة

لتحضير بسبوسة مثالية ذات قوام ناعم وطعم غني، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

3 أكواب كبيرة من دقيق السميد الناعم.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند (اختياري).

ذرة صغيرة من البيكنج بودر.

¾ كوب كبير من الحليب.

¾ كوب من السمن.

¾ كوب من السكر.

½ كوب من العسل السميك (مثل شربات الكنافة).



خطوات تحضير البسبوسة بطريقة الشيف حسن

1- تجهيز الصينية

تُدهن صينية فرن مقاس 28 سم بالسمنة جيدًا.

تُوضع الصينية في الثلاجة حتى يتجمد السمن على الجوانب، مما يساعد على إعطاء البسبوسة لونًا ذهبيًا رائعًا.



2- تحضير المكونات الجافة

يُخلط دقيق السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر في وعاء عميق لضمان توزيع المكونات بالتساوي.



3- تحضير المكونات السائلة

في وعاء منفصل، يُخلط الحليب مع السمن والسكر والعسل جيدًا حتى يتجانس المزيج.



4- تدفئة الخليط السائل

يُرفع خليط الحليب والسمن على نار هادئة مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي حتى يصبح دافئًا، دون أن يصل إلى مرحلة الغليان.



5- دمج المكونات

يُضاف خليط دقيق السميد تدريجيًا إلى المكونات السائلة، مع التقليب برفق باستخدام سباتيولا حتى يصبح الخليط متجانسًا.



6- ضبط قوام البسبوسة

يمكن إضافة قطرات من الماء أثناء العجن للحصول على قوام رملي مميز للبسبوسة.



7- فرد العجين في الصينية

تُرش ملعقة صغيرة من الطحين فوق الصينية المدهونة بالسمن.

يُوزع خليط البسبوسة بالتساوي في الصينية.



8- تسوية السطح

تُبلل الأصابع بالقليل من الماء، ثم يُسوَّى وجه البسبوسة برفق لإزالة أي فراغات.

يُضغط على سطح البسبوسة بخفة لضمان توزيع متساوٍ.



9- الخبز

تُخبز البسبوسة في فرن مُسخَّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جذابًا.



بهذه الطريقة، يمكنكِ تحضير بسبوسة منزلية فاخرة بمذاق يفوق المحلات، والاستمتاع بها مع العائلة خلال سهرات رمضان المميزة.

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