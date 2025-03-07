أسعار الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 الآن يسجل رقم مفاجئ بعد الانخفاض

شهدت أسعار الذهب لحظة بلحظة، ومنها سعر الذهب عيار 21 الان، خلال تعاملات مساء اليوم تراجعًا طفيفًا متأثرة بالتقلبات العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4130 جنيهًا للبيع و4110 جنيهات للشراء، مسجلًا انخفاضًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بتعاملات الصباح، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز، خاصة سعر الذهب عيار 21 الان.

تفاصيل أسعار الذهب لحظة بلحظة

عيار 24: 4720 جنيهًا للبيع – 4697.25 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 4326.75 جنيهًا للبيع – 4305.75 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4130 جنيهًا للبيع – 4110 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 3540 جنيهًا للبيع – 3522.75 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 2753.25 جنيهًا للبيع – 2740 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 2360 جنيهًا للبيع – 2348.5 جنيهًا للشراء.

عيار 9: 1770 جنيهًا للبيع – 1761.5 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 33,040 جنيهًا للبيع.

توقعات أسعار الذهب لحظة بلحظة

يترقب المستثمرون تطورات الأسواق العالمية وسط حالة من عدم الاستقرار في سعر الأوقية، حيث استقرت عند 2913.46 دولارًا للبيع، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب لحظة بلحظة في التذبذب وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أسعار الفائدة الأمريكية ومستويات الطلب على المعدن النفيس.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,870 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,080 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرام: 23,995 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرام: 47,980 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 74,590 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرام: 95,920 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب أونصة: 149,095 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 50 جرام: 239,600 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 479,100 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرام: 1,193,375 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,386,000 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,770,000 جنيهًا

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