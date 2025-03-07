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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 7-3-2025.. الجرام بكام؟

سعر الذهب والسبائك
سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم.. كشفت منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب عن سعر الذهب والسبائك, الذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 7 مارس 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 7 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

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سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,720 جنيهًا للبيع و4,697.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,326.75 جنيهًا للبيع و4,305.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,130 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,540 جنيهًا للبيع و3,522.75 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 4.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,753.25 جنيهًا للبيع و2,740 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,360 جنيهًا للبيع و2,348.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,770 جنيهًا للبيع و1,761.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 33,040 جنيهًا للبيع و32,880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 2,916.9 دولارًا للبيع و2,916.63 دولارًا للشراء، مرتفعة بمقدار 0.75 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

  • سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,870 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,080 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 5 جرام: 23,995 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 10 جرام: 47,980 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 74,590 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 20 جرام: 95,920 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب أونصة: 149,095 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 50 جرام: 239,600 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 479,100 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 250 جرام: 1,193,375 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,386,000 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,770,000 جنيهًا

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