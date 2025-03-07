أسعار الذهب اليوم الجمعة 7مارس 2025 في الأسواق المحلية
شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، ويترقب المستثمرون والمتابعون حركة المعدن النفيس في ظل التغيرات العالمية التي تؤثر على الطلب وأسعار الأوقية.
ويبين الموجز في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في محلات الصاغة
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع: 4725 جنيهًا
شراء: 4697 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع: 4135 جنيهًا
شراء: 4110 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع: 3544 جنيهًا
شراء: 3522 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
بيع: 33,080 جنيهًا
شراء: 32,880 جنيهًا
الطلب العالمي على الذهب يسجل مستوى قياسيًا في 2025
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن توجهات الطلب على الذهب للربع الرابع من عام 2024، حيث أشار إلى وصول إجمالي الطلب السنوي إلى 4974 طنًّا، وهو مستوى قياسي جديد يعكس تزايد الإقبال على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من الذهب
أوضح التقرير أن البنوك المركزية واصلت شراء الذهب بوتيرة سريعة خلال عام 2024، إذ تخطت المشتريات السنوية 1000 طن للعام الثالث على التوالي، وخلال الربع الرابع من العام الماضي، بلغت مشتريات البنوك المركزية 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات إلى 1045 طنًّا، مما يعكس استمرار الاتجاه العالمي لتعزيز الاحتياطيات الذهبية.
ارتفاع القيمة الإجمالية للطلب على الذهب
ساهم النمو الكبير في الطلب الاستثماري وارتفاع أسعار الذهب في تسجيل أعلى قيمة إجمالية للطلب على المعدن الأصفر على الإطلاق، حيث بلغت 382 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الزيادة القياسية في الأسعار والكميات المتداولة، ما يعكس الدور الحيوي للذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا
تأثرت أسعار الذهب خلال عام 2025 بعدة عوامل رئيسية، من بينها:
السياسات النقدية للبنوك المركزية، خاصة قرارات الفائدة وتأثيرها على جاذبية الاستثمار في الذهب.
الطلب الاستثماري القوي من الأفراد وصناديق التحوط.
التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، التي دفعت العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب بكميات كبيرة، إلى جانب ارتفاع الطلب الاستثماري، قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري، ومع ذلك، تبقى حركة الأسعار مرتبطة بعوامل أخرى، مثل تحركات الدولار الأمريكي والتضخم العالمي.
اقرأ أيضا
أسعار الذهب في مصر يوم الخميس 6 مارس 2025 ..تابع معنا
- الذهب
- أسعار الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- اسعار الذهب الآن
- اسعار الذهب اليوم في مصر
- اسعار الذهب النهارده
- كم اسعار الذهب النهارده
- سعر الذهب اليوم
- اسعار الذهب كم النهارده
- توقعات اسعار الذهب 2024
- اسعار الذهب غدا
- كم سعر الذهب النهارده
- سعر جرام الذهب عيار 21
- سعر الذهب النهاردة
- اسعار الذهب بكره
- سعر الذهب كم النهارده
- توقعات سعر الذهب 2024
- كم سعر الذهب
- سعر الذهب
- سعر الذهب غدا
- سعر الذهب بيع وشراء
- سعر جرام الذهب عيار 18
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز