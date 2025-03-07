أسعار الذهب اليوم الجمعة 7مارس 2025 في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، ويترقب المستثمرون والمتابعون حركة المعدن النفيس في ظل التغيرات العالمية التي تؤثر على الطلب وأسعار الأوقية.

ويبين الموجز في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع: 4725 جنيهًا

شراء: 4697 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 21

بيع: 4135 جنيهًا

شراء: 4110 جنيهات



سعر جرام الذهب عيار 18

بيع: 3544 جنيهًا

شراء: 3522 جنيهًا



سعر الجنيه الذهب

بيع: 33,080 جنيهًا

شراء: 32,880 جنيهًا

سعر الذهب اليوم



الطلب العالمي على الذهب يسجل مستوى قياسيًا في 2025

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن توجهات الطلب على الذهب للربع الرابع من عام 2024، حيث أشار إلى وصول إجمالي الطلب السنوي إلى 4974 طنًّا، وهو مستوى قياسي جديد يعكس تزايد الإقبال على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من الذهب

أوضح التقرير أن البنوك المركزية واصلت شراء الذهب بوتيرة سريعة خلال عام 2024، إذ تخطت المشتريات السنوية 1000 طن للعام الثالث على التوالي، وخلال الربع الرابع من العام الماضي، بلغت مشتريات البنوك المركزية 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات إلى 1045 طنًّا، مما يعكس استمرار الاتجاه العالمي لتعزيز الاحتياطيات الذهبية.

ارتفاع القيمة الإجمالية للطلب على الذهب

ساهم النمو الكبير في الطلب الاستثماري وارتفاع أسعار الذهب في تسجيل أعلى قيمة إجمالية للطلب على المعدن الأصفر على الإطلاق، حيث بلغت 382 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الزيادة القياسية في الأسعار والكميات المتداولة، ما يعكس الدور الحيوي للذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا

تأثرت أسعار الذهب خلال عام 2025 بعدة عوامل رئيسية، من بينها:

السياسات النقدية للبنوك المركزية، خاصة قرارات الفائدة وتأثيرها على جاذبية الاستثمار في الذهب.

الطلب الاستثماري القوي من الأفراد وصناديق التحوط.

التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، التي دفعت العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.



توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب بكميات كبيرة، إلى جانب ارتفاع الطلب الاستثماري، قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري، ومع ذلك، تبقى حركة الأسعار مرتبطة بعوامل أخرى، مثل تحركات الدولار الأمريكي والتضخم العالمي.

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