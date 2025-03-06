عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025 في البنوك المصرية والسوق المصرفي، مما أثار اهتمام المتابعين للحركة الاقتصادية والمستثمرين.

وجاء صعود سعر الدولار الآن في ظل تغيرات مستمرة في أسعار الصرف، متأثرًا بعوامل داخلية وخارجية، من بينها تطورات الأسواق العالمية، وحجم الطلب على النقد الأجنبي، والسياسات النقدية المتبعة.

سعر الدولار الآن

ويترقب المواطنون والمستوردون تأثير ارتفاع سعر الدولار الآن على أسعار السلع المستوردة، خاصةً مع استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.

كما يراقب الخبراء أي تحركات جديدة من البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسة النقدية، والتي قد تلعب دورًا في ضبط سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

ويختلف سعر الدولار الآن من بنك لآخر وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث تسجل بعض البنوك ارتفاعات أكبر مقارنة بغيرها.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في سعر الصرف خلال الساعات القادمة حتى نهاية اليوم، وسط ترقب المتعاملين لأي مستجدات تؤثر على السوق.

الموجز ينقل عبر النقاط التالية آخر تحديث طرأ على سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 6-3-2025، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصعد سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بينما استقر سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وصعد سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.71 جنيه للشراء، ونحو 50.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وقفز سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

اقرأ أيضًا:

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 6-3-2025 في الصاغة