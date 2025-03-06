سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

شهدت أسعار الدينار الكويتي تغييرات ملحوظة في السوق المصري اليوم، حيث يواصل الدينار استقراره النسبي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، تختلف الأسعار بين البنوك، حيث سجل البنك المركزي المصري أقل قيمة للشراء مقارنة ببقية البنوك، بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري



بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.57جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.02جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.45جنيهاً للشراء، 163.34 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.59جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.63 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.59جنيهاً للشراء، 163.39جنيهاً للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.75جنيهاً للشراء، 160.88جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.59جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.93جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.45 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.98جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.59جنيهاً للشراء، والبيع 157.45 جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.62جنيهاً للشراء، والبيع 163.35جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.56جنيهاً للشراء، والبيع 156.922 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.59جنيهاً للشراء، والبيع 153.39جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.83 جنيهاً للشراء، والبيع 154.97جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.59 جنيهاً، والبيع 164.13جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.62جنيهاً، بيع 164.17جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.16جنيهاً، والبيع 157.96جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.34جنيهاً، والبيع 160.124جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.62جنيهاً، والبيع 164.17 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.62جنيهاً، بيع 164.17جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 163.9 جنيهاً والبيع 162.59جنيهاً

1 دينار كويتي 164.59 جنيهاً.

5 دينار كويتي 822.95 جنيهاً.

10 دينار كويتي 1,645.9 جنيهاً.

25 دينار كويتي 4,114.75 جنيهاً.

50 دينار كويتي 8,229.5 جنيهاً.

100 دينار كويتي 16,459 جنيهاً.

150 دينار كويتي 24,688.5 جنيهاً.

200 دينار كويتي 32,918 جنيهاً.

250 دينار كويتي 41,147.5 جنيهاً.

300 دينار كويتي 49,377 جنيهاً.

500 دينار كويتي 82,295 جنيهاً.

700 دينار كويتي 115,213 جنيهاً.

1000 دينار كويتي 164,590 جنيهاً.

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