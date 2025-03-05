مواعيد غلق البنوك في شهر رمضان المبارك 2025..البنك الأهلي المصري وبنك مصر

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري.. ترتفع نسبة البحث، عن مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان المبارك، وعقب إعلان البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان المبارك، ونستعرض لكم تفاصيل مواعيد بدء عمل البنوك اليوم، وأيضًا مواعيد عمل البنوك في مصر اليوم أمام الجمهور، وتفاصيل عمل البنوك في شهر رمضان المبارك، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

مواعيد عمل البنوك في مصر

وكان البنك المركزي المصري كشف، عن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2025، متضمنة موعد غلق البنوك أمام المواطنين عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.

إليكم مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك 2025

- قد حدد البنك المركزي المصري مواعيد بدء عمل البنوك بالنسبة للموظفين، كي تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا.

- وأيضاً مواعيد انتهاء عمل البنوك للموظفين الساعة الثانية عقب الظهر.

- وكشف البنك المركزي عن مواعيد فتح البنوك للمواطنين حتى تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

- وحدد موعد غلق البنوك الساعة الواحدة والنصف عقب الظهر.

- وتكون عدد ساعات العمل للموظفين خلال شهر رمضان المبارك 5 ساعات، خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

- وأخيراً تكون عدد ساعات العمل لإستقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك 4 ساعات، وخلال أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع.

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر في شهر رمضان المبارك

- مواعيد فتح البنك الأهلي أمام الجمهور الساعة 9.30 صباحًا.

- ومواعيد غلق البنك الأهلي المصري أمام الجمهور الساعة 1.30 ظهرًا.

- ومواعيد فتح بنك مصر أمام الجمهور الساعة 9.30 صباحًا.

- ومواعيد غلق بنك مصر أمام الجمهور الساعة 1.30 ظهرًا.

ارتفاع الودائع غير الحكومية في مصر

وكان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية كي يصل إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 7.555 تريليون جنيه وذلك بنهاية ديسمبر 2024.

وأعلن البنك المركزي في تقرير حديث له عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية حتى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

البنك المركزي والبنك الأهلي المصري

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