سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس.. أفضل البنوك للبيع والشراء

شهد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2025، حيث سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 164.456 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 163.343 جنيهًا، بزيادة طفيفة مقارنة بسعر الأمس.

كما سجلت بعض البنوك الأخرى أسعارًا متقاربة، مع تصدر بنك QNB كأفضل بنك للشراء بسعر 164.23 جنيهًا، بينما كان بنك التنمية الصناعية الأفضل للبيع عند 164.03 جنيهًا، يأتي ذلك وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار الصرف وتأثيرات السوق المحلية والعالمية على تداول العملات الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

الموجز ينقل لكم آخر تطورات وصلت لها أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل بنك مصر وبنك القاهرة سعر شراء 164.456 جنيهًا

بينما بلغ سعر البيع في بنك مصر 163.462 جنيهًا، وفي بنك القاهرة 163.396 جنيهًا.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل أعلى سعر للشراء عند 164.651 جنيهًابينما سجل أقل سعر للبيع عند 160.921 جنيهًا.

وجاء البنك التجاري الدولي (CIB) بسعر شراء 164.451 جنيهًا وسعر بيع 161.984 جنيهًا.

في HSBC، بلغ سعر الشراء 164.446 جنيهًا، وسجل سعر البيع 164.031 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي اليوناني وبنك التنمية الصناعية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 6 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 54.28 جنيه للشراء، 54.13 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.12 جنيه للشراء، 64.93 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.82 جنيه للشراء، 13.78 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.92 جنيه للشراء، 13.88 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 164.57 جنيه للشراء، 164.02 جنيه للبيع.

الريال العماني: 131.83 جنيه للشراء، 131.46 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 134.64 جنيه للشراء، 134.25 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 71.58 جنيه للشراء، 71.29 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.98 جنيه للشراء، 6.96 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.28 جنيه للشراء، 35.18 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 31.90 جنيه للشراء، 31.80 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 57.23 جنيه للشراء، 57.04 جنيه للبيع.

الين الياباني: 0.34 جنيه للشراء، 0.33 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: 4.92 جنيه للشراء، 4.91 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 4.59 جنيه للشراء، 4.58 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي: 7.27 جنيه للشراء، 7.25 جنيه للبيع.

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