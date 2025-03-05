سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-3-2025 تزامنا مع عمرة رمضان

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، مسجلًا في المصرف المتحد نحو 52.70 جنيهًا للشراء و53.35 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك، تزامنا مع آداء عمرة رمضان .

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.48 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.49 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

استقر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي عند 13.49 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.46 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.45 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 13.47 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي في بنك CIB 13.45 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.43 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.44 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.44 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.42 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

استقر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني عند 13.40 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 13.39 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 13.41 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي عند 13.11 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

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