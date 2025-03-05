أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-3-2025 في البنك المركزي

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، ليحقق سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري 6.95 جنيهًا للشراء و6.97 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

ينشر “الموجز”، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.58 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 53.16 جنيهًا للشراء و53.32 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 64.32 جنيهًا للشراء و64.52 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري 6.95 جنيهًا للشراء و6.97 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 56.69 جنيهًا للشراء و56.88 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري 7.12 جنيهًا للشراء و7.14 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.81 جنيهًا للشراء و164.37 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.48 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري 71.24 جنيهًا للشراء و71.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 134.19 جنيهًا للشراء و134.57 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري 13.87 جنيهًا للشراء و13.91 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري 131.37 جنيهًا للشراء و131.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.77 جنيهًا للشراء و13.81 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري 4.78 جنيهًا للشراء و4.80 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري 4.51 جنيهًا للشراء و4.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.05 جنيهًا للشراء و35.15 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري 31.47 جنيهًا للشراء و31.57 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري 0.33 جنيهًا للشراء و0.34 جنيهًا للبيع.

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