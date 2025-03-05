سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 في البنوك.. الأخضر بكام؟

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 5 مارس 2025، في معظم البنوك المصرية. حيث سجل سعر الشراء حوالي 50.26 جنيهًا، وسعر البيع حوالي 50.36 جنيهًا.

أفضل أسعار البيع والشراء:

سجل البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء للدولار عند 50.6 جنيه.

فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.63 جنيه.

سعر الدولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 من السعر الأعلى للأدنى, وفقًا لما ورد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: شراء 50.68 - بيع 50.58

بنك مصر: شراء 50.69 - بيع 50.59

بنك القاهرة: شراء 50.69 - بيع 50.59

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 50.73 - بيع 50.63

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.64 - بيع 50.54

بنك الإسكندرية: شراء 50.7 - بيع 50.6

بنك QNB الأهلي: شراء 50.67 - بيع 50.57

بنك كريدي أجريكول: شراء 50.68 - بيع 50.58

بنك البركة: شراء 50.68 - بيع 50.58

البنك المصري الخليجي: شراء 50.72 - بيع 50.62

المصرف المتحد: شراء 50.68 - بيع 50.58

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.68 - بيع 50.58

المصرف العربي الدولي: شراء 50.7 - بيع 50.6

بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.68 - بيع 50.58

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.6 - بيع 50.5

بنك الاستثمار العربي: شراء 50.72 - بيع 50.62

بنك قناة السويس: شراء 50.7 - بيع 50.6

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.65 - بيع 50.62

البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.73 - بيع 50.63

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.73 - بيع 50.63

بنك التعمير والإسكان: شراء 50.68 - بيع 50.58

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