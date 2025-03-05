سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 في البنوك.. الأخضر بكام؟
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 5 مارس 2025، في معظم البنوك المصرية. حيث سجل سعر الشراء حوالي 50.26 جنيهًا، وسعر البيع حوالي 50.36 جنيهًا.
أفضل أسعار البيع والشراء:
- سجل البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء للدولار عند 50.6 جنيه.
- فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.63 جنيه.
سعر الدولار اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 من السعر الأعلى للأدنى, وفقًا لما ورد في المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
- البنك الأهلي المصري: شراء 50.68 - بيع 50.58
- بنك مصر: شراء 50.69 - بيع 50.59
- بنك القاهرة: شراء 50.69 - بيع 50.59
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 50.73 - بيع 50.63
- البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.64 - بيع 50.54
- بنك الإسكندرية: شراء 50.7 - بيع 50.6
- بنك QNB الأهلي: شراء 50.67 - بيع 50.57
- بنك كريدي أجريكول: شراء 50.68 - بيع 50.58
- بنك البركة: شراء 50.68 - بيع 50.58
- البنك المصري الخليجي: شراء 50.72 - بيع 50.62
- المصرف المتحد: شراء 50.68 - بيع 50.58
- بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.68 - بيع 50.58
- المصرف العربي الدولي: شراء 50.7 - بيع 50.6
- بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.68 - بيع 50.58
- البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.6 - بيع 50.5
- بنك الاستثمار العربي: شراء 50.72 - بيع 50.62
- بنك قناة السويس: شراء 50.7 - بيع 50.6
- البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.65 - بيع 50.62
- البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.73 - بيع 50.63
- بنك التنمية الصناعية: شراء 50.73 - بيع 50.63
- بنك التعمير والإسكان: شراء 50.68 - بيع 50.58
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