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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 في البنوك.. الأخضر بكام؟

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 5 مارس 2025، في معظم البنوك المصرية. حيث سجل سعر الشراء حوالي 50.26 جنيهًا، وسعر البيع حوالي 50.36 جنيهًا. 

أفضل أسعار البيع والشراء:

  • سجل البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء للدولار عند 50.6 جنيه.
  • فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.63 جنيه.

سعر الدولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 من السعر الأعلى للأدنى, وفقًا لما ورد في المواقع الرسمية للبنوك.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

  • البنك الأهلي المصري: شراء 50.68 - بيع 50.58
  • بنك مصر: شراء 50.69 - بيع 50.59
  • بنك القاهرة: شراء 50.69 - بيع 50.59
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 50.73 - بيع 50.63
  • البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.64 - بيع 50.54
  • بنك الإسكندرية: شراء 50.7 - بيع 50.6
  • بنك QNB الأهلي: شراء 50.67 - بيع 50.57
  • بنك كريدي أجريكول: شراء 50.68 - بيع 50.58
  • بنك البركة: شراء 50.68 - بيع 50.58
  • البنك المصري الخليجي: شراء 50.72 - بيع 50.62
  • المصرف المتحد: شراء 50.68 - بيع 50.58
  • بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.68 - بيع 50.58
  • المصرف العربي الدولي: شراء 50.7 - بيع 50.6
  • بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.68 - بيع 50.58
  • البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.6 - بيع 50.5
  • بنك الاستثمار العربي: شراء 50.72 - بيع 50.62
  • بنك قناة السويس: شراء 50.7 - بيع 50.6
  • البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.65 - بيع 50.62
  • البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.73 - بيع 50.63
  • بنك التنمية الصناعية: شراء 50.73 - بيع 50.63
  • بنك التعمير والإسكان: شراء 50.68 - بيع 50.58

 

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