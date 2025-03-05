سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء.. أفضل البنوك للبيع والشراء

يواصل سعر الدينار الكويتي اهتمام العديد من المتابعين داخل السوق المصرية، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار الصرف بالبنوك المختلفة، فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر شراء 164.289 جنيه وسعر بيع 163.109 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك مصر 164.322 جنيه للشراء و163.27 جنيه للبيع، ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5 مارس 2025.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

في بنك القاهرة، وصل سعر شراء الدينار الكويتي إلى 164.322 جنيه وسعر البيع إلى 163.238 جنيه

بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 164.452 جنيه وسعر بيع 160.73 جنيه

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الشراء 164.096 جنيه وسعر البيع 161.728 جنيه.

وفي HSBC، سجل الدينار الكويتي سعر شراء 164.354 جنيه وسعر بيع 163.94 جنيه

في حين سجل بنك الإسكندرية سعر شراء 164.354 جنيه وسعر بيع 157.872 جنيه.

أما في البنك الأهلي القطري (QNB)، فقد بلغ سعر الشراء 164.257 جنيه وسعر البيع 157.273 جنيه.

أما في كريدي أجريكول، فقد سجل الدينار الكويتي سعر شراء 164.289 جنيه وسعر بيع 162.991 جنيه.

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الشراء 164.681 جنيه وسعر البيع 156.922 جنيه

بينما سجل المصرف المتحد سعر شراء 164.289 جنيه وسعر بيع 153.273 جنيه.

في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر الشراء 164.701 جنيه وسعر البيع 154.812 جنيه

بينما سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء 164.354 جنيه وسعر بيع 163.94 جنيه.

في بنك الشركة المصرفية (SAIB)، بلغ سعر الشراء 164.29 جنيه وسعر البيع 163.81 جنيه

بينما سجل بنك الاستثمار العربي أعلى سعر شراء بقيمة 168.003 جنيه وسعر بيع 157.812 جنيه

أما في البنك الأهلي الكويتي، فقد بلغ سعر الشراء 164.191 جنيه وسعر البيع 160.136 جنيه

بينما سجل البنك الأهلي اليوناني سعر شراء 164.354 جنيه وسعر بيع 163.94 جنيه.

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الشراء 164.354 جنيه وسعر البيع 163.94 جنيه

بينما سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء 164.289 جنيه وسعر بيع 159.037 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 163.23 جنيهاً والبيع 161.92جنيهاً

1 دينار كويتى 164.35 جنيه مصري

5 دينار كويتى 821.77 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,643.54 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,108.85 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,217.7 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,435.4 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,653.1 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,870.8 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,088.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,306.2 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,177 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,047.8 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,354 جنيه مصري.

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