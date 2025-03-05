عاجل .. قفزة في سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 5-3-2025

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025, ليبلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 4,130 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 5 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,720 جنيهًا للبيع و4,697.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,326.75 جنيهًا للبيع و4,305.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,130 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3,540 جنيهًا للبيع و3,522.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,753.25 جنيهًا للبيع و2,740 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,360 جنيهًا للبيع و2,348.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,770 جنيهًا للبيع و1,761.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 2.25 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 33,040 جنيهًا للبيع و32,880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب سعر 2,915.6 دولارًا للبيع و2,915.33 دولارًا للشراء، مرتفعة بقيمة 0.5 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,891.43 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 12,066.07 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات عيار 24: 23,982.14 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات عيار 24: 47,954.29 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 74,553.36 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا عيار 24: 95,888.57 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 25 جرامًا عيار 24: 119,860.71 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 478,942.86 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرامًا عيار 24: 1,189,857.14 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,757,428.57 جنيهًا

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