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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

أسهل طريقة لحجز عيادات التأمين الصحي 2025 عبر الانترنت

طريقة حجز عيادات
طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

 تعتبر منظومة حجز عيادات التأمين الصحى من أنجح النظم المتاحة على الإنترنت، والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين ممن يمتلكون ميزات التأمين الصحي، ويمكنهم حجز موعد في عيادات التأمين الصحي، عبر المنصة الخاصة بالمنظومة.

 وساهمت تلك الإجراءات، على كافة المستفيدين القيام بحجز عيادات التأمين الصحي،  من خلال الهاتف بدلا من التزاحم للحجز في مقار العيادات المختلفة، ويعرض الموجز  الطريقة والآلية السريعة لحجز موعد في عيادات التأمين عبر الإنترنت.

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منظومة حجز عيادات التأمين الصحى 

أعلنت الجهات المعنية في هيئة التأمين الصحي عن إتاحة الخدمة الخاصة بحجز موعد في عيادة التأمين الصحي من خلال الموقع الرسمي المتاح على الإنترنت وهو ما يسهل على جميع المستفيدين من خدمات التأمين الصحي إجراء خطوات الحجز  بسهولة دون الانتظار بصفوف الحجز في العيادات، وعبر الآتي نوضح أهم خطوات الحجز:

خطوات حجز عيادات التأمين الصحي

لحجز عيادات التأمين الصحي الشامل لغير الموظفين 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:

- زيارة موقع منصة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

- تحديد صفة المنتفع.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة الرقم التأميني وتحديد العيادة المناسبة.

- تحديد موعد الحجز واختيار الطبيب المناسب.

حجز عيادات التأمين الصحي 

- استلام رسالة نصية لتأكيد الموعد.

ألاوراق المطلوبة لتسجيل بالتأمين الصحي

يمكن الاستفادة من خطوات التسجيل في موقع هيئة التأمين الصحي من خلال اتباع خطوات التسجيل وملء البيانات المطلوبة، ورفع تلك المستندات الآتية:

الصورة الخاصة بالرقم القومي لكافة أفراد الأسرة وصلاحيتها تكون سارية.
صورة البطاقة الشخصية لرب الأسرة والصورة تكون للوجهين.
القيد العائلي.
شهادة ميلاد مميكنة للأبناء تحت عمر خمسة عشر عام.
صورة مستند عقد الزواج وتكون مميكنة.

مستحقو التأمين الصحي الشامل

مستحقو خدمات التأمين الصحي الشامل لغير الموظفين 2025
يحق لجميع المواطنين في المحافظات التي يتم تطبيق النظام فيها الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل لغير الموظفين 2025، بشرط تسديد الاشتراكات اللازمة، وتبدأ التغطية من الولادة وحتى الوفاة دون وضع حد أقصى للسن.

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