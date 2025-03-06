سعر الدولار اليوم الخميس 6-3-2025 في البنوك.. بكام؟

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، مسجلًا في بنك كريدي أجريكول 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولاراليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.68 جنيهًا للشراء و50.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.67 جنيهًا للشراء و50.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الدولاراليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 50.67 جنيهًا للشراء و50.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند 50.65 جنيهًا للشراء و50.6847 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولاراليوم في بنك كريدي أجريكول 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) عند 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الدولاراليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.6156 جنيهًا للشراء و50.7539 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي عند 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا: