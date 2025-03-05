عاجل| ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء بمنتصف تعاملات البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهدت العملة الخضراء ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية.

وجاء ارتفاع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بعوامل متعددة، من بينها تحركات البنوك في تحديد أسعار الصرف، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في الطلب والعرض على العملة الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

ويأتي صعود سعر الدولار اليوم في ظل توقعات المستثمرين بقرارات نقدية جديدة قد تؤثر على سعر الصرف، خاصة مع استمرار التغيرات في السياسة المالية والنقدية على المستويين المحلي والدولي.

ومن المتوقع أن يواصل سعر الدولار اليوم تذبذبه خلال الساعات المقبلة وفقًا لمستويات العرض والطلب في البنوك وشركات الصرافة، في ظل استمرار حركة التداولات بالسوق المصرفي.

ويهتم المواطنون والمستثمرون بمتابعة تطورات سعر الصرف نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المنتجات المستوردة التي تعتمد على الدولار في عمليات الاستيراد.

جدير بالذكر أن الأسواق تترقب أي قرارات اقتصادية قد تؤثر على سعر الصرف خلال الأيام القادمة، مما يجعل متابعة تحركات الدولار أمرًا ضروريًا للمهتمين بالشأن الاقتصادي.

سعر الدولار اليوم

الموجز ينقل لكم آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، بعد ارتفاعها بمنتصف التعاملات في البنوك والمصارف الرسمية والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

صعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.64 جنيه للشراء، ونحو 50.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وصعد سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.61 جنيه للشراء، ونحو 50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وقفز سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصعد سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

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