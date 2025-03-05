سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-3-2025 في البنوك.. في مصر بكام؟

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، مسجلًا في البنك الأهلي المصري عند 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، من السعر الأعلى للأدنى، وفقًا لما ورد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار في بنك SAIB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

استقر سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB عند 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيهًا للشراء و50.6496 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

استقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.5808 جنيهًا للشراء و50.7183 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.57 جنيهًا للشراء و50.67 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في بنك CIB التجاري الدولي 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

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