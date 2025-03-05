سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-3-2025 في البنوك.. في المركزي بكام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، مسجلًا في المصرف المتحد نحو 52.70 جنيهًا للشراء و53.35 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 53.16 جنيهًا للشراء و53.32 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.01 جنيهًا للشراء و53.24 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي عند 53.00 جنيهًا للشراء و53.23 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 52.99 جنيهًا للشراء و53.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 52.98 جنيهًا للشراء و53.37 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 52.98 جنيهًا للشراء و53.21 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند 52.98 جنيهًا للشراء و53.37 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 52.97 جنيهًا للشراء و53.20 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 52.97 جنيهًا للشراء و53.36 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو في بنك SAIB 52.97 جنيهًا للشراء و53.35 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في كريدي أجريكول 52.96 جنيهًا للشراء و53.40 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

استقر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني عند 52.96 جنيهًا للشراء و53.35 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.96 جنيهًا للشراء و53.43 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 52.91 جنيهًا للشراء و53.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 52.82 جنيهًا للشراء و53.41 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 52.70 جنيهًا للشراء و53.35 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

استقر سعر اليورو في بنك CIB عند 52.66 جنيهًا للشراء و52.98 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة 52.62 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي 52.61 جنيهًا للشراء و52.89 جنيهًا للبيع.

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