سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 6-3-2025 في الصاغة
سعر الذهب والسبائك اليوم.. يبحث الكثير من المستثمرين والمقبلين على الزواج عن سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 6 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة” المتحخصصة في تداول الذهب.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,725.75 جنيهًا للبيع و4,697.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,332 جنيهًا للبيع و4,305.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,135 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,544.25 جنيهًا للبيع و3,522.75 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,756.75 جنيهًا للبيع و2,740 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2,362.75 جنيهًا للبيع و2,348.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,772.25 جنيهًا للبيع و1,761.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 2.25 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب 33,080 جنيهًا للبيع و32,880 جنيهًا للشراء، بزيادة 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب اليوم
سجلت أوقية الذهب 2,921.32 دولارًا للبيع و2,921.05 دولارًا للشراء، مرتفعة بقيمة 0.75 دولارًا.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,865 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,065 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 23,970 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 47,930 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 74,515 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 95,820 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 148,940 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 239,350 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 478,600 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,192,125 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,383,500 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,765,000 جنيهًا
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