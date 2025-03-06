سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 6-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. يبحث الكثير من المستثمرين والمقبلين على الزواج عن سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 6 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة” المتحخصصة في تداول الذهب.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,725.75 جنيهًا للبيع و4,697.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,332 جنيهًا للبيع و4,305.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,135 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,544.25 جنيهًا للبيع و3,522.75 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,756.75 جنيهًا للبيع و2,740 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2,362.75 جنيهًا للبيع و2,348.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,772.25 جنيهًا للبيع و1,761.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 33,080 جنيهًا للبيع و32,880 جنيهًا للشراء، بزيادة 40 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب 2,921.32 دولارًا للبيع و2,921.05 دولارًا للشراء، مرتفعة بقيمة 0.75 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,865 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,065 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 23,970 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 47,930 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 74,515 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 95,820 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة: 148,940 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 239,350 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 478,600 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,192,125 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,383,500 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,765,000 جنيهًا

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