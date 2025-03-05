سعر جنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية.. وصل لكام؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، منها سعر جنيه الذهب اليوم، تراجعًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، متأثرة بحركة الأسواق العالمية واستقرار سعر صرف الدولار.

والتي نرصدها لكم عبر الموجز حول سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء 5-3-2025.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 4703 جنيهات للشراء و4680 جنيهًا للبيع. كما سجل عيار 22 سعر 4311 جنيهًا للشراء و4290 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4115 جنيهًا للشراء و4095 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة للذهب من عيار 18، فقد سجل 3527 جنيهًا للشراء و3510 جنيهات للبيع، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 2743 جنيهًا للشراء و2729 جنيهًا للبيع.

سعر جنيه الذهب اليوم

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب، فقد تراجع بنحو 120 جنيهًا، مسجلًا 32920 جنيهًا للشراء و32900 جنيه للبيع.

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الأونصة انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعرها 2899 دولارًا للشراء و2898.5 دولارًا للبيع. كما سجل سعر الدولار في السوق المحلية 50.75 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع، وهو ما انعكس على حركة أسعار الذهب في مصر.

وتظل أسعار الذهب متأثرة بعدة عوامل، من بينها تحركات الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى معدلات الطلب والعرض في السوق المحلية

سعر الذهب اليوم

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,891.43 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 12,066.07 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات عيار 24: 23,982.14 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات عيار 24: 47,954.29 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 74,553.36 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا عيار 24: 95,888.57 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 25 جرامًا عيار 24: 119,860.71 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 478,942.86 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرامًا عيار 24: 1,189,857.14 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,757,428.57 جنيهًا

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