سعر الدولار اليوم الخميس 6-3-2025 في البنوك.. الأخضر بكام؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2025، مع استمرار المتابعة الدقيقة من قبل الأسواق والمستثمرين لحركة أسعار الصرف في البنوك المحلية والسوق الموازية، والتي ننشر لكم تفاصيلها عبر الموجز.

وسجل الدولار أسعارًا متقاربة في مختلف البنوك، في ظل ترقب تطورات المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، وتأثيرات العرض والطلب على العملة الأجنبية.

أفضل أسعار الدولار في البنوك اليوم

أفضل بنك للشراء: بنك الاستثمار العربي – 50.75 جنيه

أفضل بنك للبيع: مصرف أبو ظبي الإسلامي – 50.69 جنيه

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: شراء 50.75 جنيه | بيع 50.61 جنيه

بنك مصر: شراء 50.72 جنيه | بيع 50.62 جنيه

بنك القاهرة: شراء 50.72 جنيه | بيع 50.62 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.72 جنيه | بيع 50.62 جنيه

بنك HSBC: شراء 50.78 جنيه | بيع 50.69 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 50.72 جنيه | بيع 50.62 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 50.72 جنيه | بيع 50.62 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.78 جنيه | بيع 50.69 جنيه

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 6 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 54.28 جنيه للشراء، 54.13 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.12 جنيه للشراء، 64.93 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.82 جنيه للشراء، 13.78 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.92 جنيه للشراء، 13.88 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 164.57 جنيه للشراء، 164.02 جنيه للبيع.

الريال العماني: 131.83 جنيه للشراء، 131.46 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 134.64 جنيه للشراء، 134.25 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 71.58 جنيه للشراء، 71.29 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.98 جنيه للشراء، 6.96 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.28 جنيه للشراء، 35.18 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 31.90 جنيه للشراء، 31.80 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 57.23 جنيه للشراء، 57.04 جنيه للبيع.

الين الياباني: 0.34 جنيه للشراء، 0.33 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: 4.92 جنيه للشراء، 4.91 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 4.59 جنيه للشراء، 4.58 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي: 7.27 جنيه للشراء، 7.25 جنيه للبيع.

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