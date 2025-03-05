رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM في مختلف البنوك

يحرص العديد من المواطنين على معرفة رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشهد هذه الخدمة الإلكترونية إقبالًا متزايدًا مع تزايد الاحتياجات المالية خلال الشهر الكريم، وتختلف الرسوم المطبقة بناءً على سياسة كل بنك، لا سيما عند استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك غير مصدر للبطاقة المصرفية، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير

الحد الأقصى لرسوم السحب والاستعلام وفق قرارات البنك المركزي

حرصًا على حماية حقوق العملاء وتحقيق التوازن في الخدمات المصرفية، وضع البنك المركزي المصري حدًا أقصى للرسوم المفروضة على عمليات السحب والاستعلام عبر ماكينات ATM، وقد تم تحديد رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM عند استخدام ماكينة صراف غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة بقيمة 5 جنيهات لكل عملية سحب، فيما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM في بعض البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات للسحب، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

بنك القاهرة: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك الزراعي المصري: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك التجاري الدولي (CIB): 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

بنك كريدي أجريكول: 5 جنيهات للسحب، و6 جنيهات للاستعلام.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

بنك HSBC: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

بنك قطر الوطني (QNB): 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

البنك العربي الأفريقي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك المصري الخليجي: 5 جنيهات للسحب، و10 جنيهات للاستعلام.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM

رسوم الاستعلام عن الرصيد في بعض البنوك الأخرى

تختلف رسوم الاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المُصدر للبطاقة، وتتراوح بين 1 و5 جنيهات، بينما توفر بعض البنوك الخدمة مجانًا.

استعلام مجاني: بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان.

1 جنيه: بنك ناصر الاجتماعي.

1.5 جنيه: البنك الأهلي المصري.

2 جنيه: بنك الاستثمار العربي، بنك كريدي أجريكول، بنك QNB، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك مصر.

3 جنيهات: مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإسكندرية، بنك فيصل الإسلامي، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي.

4 جنيهات: بنك الكويت الوطني.

5 جنيهات: بنك القاهرة.

اقرأ أيضاً:

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. التفاصيل كاملة

زيادة معاشات شهر يناير 2025.. تعرف على الزيادة وأماكن الصرف