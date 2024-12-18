زيادة معاشات شهر يناير 2025.. تعرف على الزيادة وأماكن الصرف

زيادة معاشات يناير 2025.. شهدت معدلات البحث ازديادًا كبيرًا من قبل المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، عقب إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى والمعاشات إلى جانب تعديل الاشتراكات التأمينية.

زيادة المعاشات يناير 2025

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات سيتم تطبيقه بداية من صرف معاشات شهر يناير 2025.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

ووفقًا للقرار أصبحت قيم المعاشات بعد الزيادة كالتالي:

أصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة 195 جنيهًا.

أصبح الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا، بزيادة 1520 جنيهًا.

زاد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

زاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

زيادة معاشات شهر يناير 2025

الفئات المستفيدة من الزيادة

سيستفيد عدة فئات من قرار زيادة المعاشات، إذ زادت المعاشات للأشخاص الذين يتقاضون أقل من 1500 جنيه ليصبح معاشهم 1500 جنيه, وارتفعت المعاشات لمن يتقاضون 10080 جنيهًا ليصبح معاشهم 11600 جنيه, وسيستفيد فئة الموظفين الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، وسيحصلون على معاشات أعلى وفقًا لهذه الزيادة.

موعد صرف معاشات يناير 2025

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات يناير 2025 في 1 يناير 2025، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

وتستعرض جريدة “الموجز” الأماكن التي يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم منها:

معاشات شهر يناير 2025

منافذ شركة فوري

ماكينات الصرف الآلي ATM

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

المحافظ الإلكترونية

طريقة الاستعلام عن معاشات يناير 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل معاشاتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة من خلال الرابط المتاح “اضغط هنا”. الضغط على أيقونة "صاحب معاش". اختيار "الخدمات التأمينية" للاستعلام عن معاشات شهر يناير. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على أيقونة "استعلام" للحصول على بيانات المعاش.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024 وأماكن الصرف

التضامن تقرر منح معاشات استثنائية جديدة للمواطنين.. اعرف التفاصيل