زياده المعاشات شهر يناير 2025.. «رفع الحد الأدني»| تفاصيل

زياده المعاشات شهر يناير.. تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تطبيق زيادة المعاشات شهر يناير ابتداءً من يناير 2025، وذلك للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في أول يوم من الشهر المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

زياده المعاشات شهر يناير 2025

ويشمل تطبيق زيادة المعاشات شهر يناير 2025 رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، أي بزيادة قدرها 200 جنيه للأشخاص الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد في يناير 2025 وما بعده، كما ستشهد المعاشات زيادة في الحد الأقصى، حيث سيرتفع إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهًا.

المعاشات شهر يناير 2025

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

إضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

تأتي هذه الزيادة في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وضمان توفير حياة كريمة لهم في مرحلة التقاعد، وتُعد هذه الزيادة خطوة هامة في تحسين الأوضاع المالية للأشخاص الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي لدخلهم بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية.

وفي سياق متصل، أكد سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2025، جاء ذلك في تصريحات له خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، حيث أوضح أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات بما يتماشى مع نسب التضخم.

كما أشار عبدالهادي إلى أن تدني قيمة المعاشات في السابق كان ناتجًا عن اشتراك العاملين بأجور منخفضة أو لفترات قصيرة، مما أثر على مستوى المعاشات المستحقة لهم بعد التقاعد، كما شدد على أهمية التأمين على الأجر الحقيقي وليس الحد الأدنى للأجور، حيث يساعد ذلك في رفع قيمة المعاشات المستقبلية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

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