موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة .. اعرف الحد الأدنى كام؟

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات يناير 2025، بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف رواتب شهر ديسمبر الجاري للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بحيث تبدأ من 22 ديسمبر بدلاً من 24 من كل شهر كما هو معتاد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات يناير 2025

في وقت سابق، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات وكذلك تعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، كما اهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

معاشات 2025

تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2025

كما سيشهد الحد الأدنى للمعاش زيادة من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا، بزيادة قدرها 195 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 10,080 جنيه إلى 11,600 جنيه، بزيادة تصل إلى 1,520 جنيهًا، وفي الوقت نفسه، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,300 جنيه بدلًا من 2,000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه مقارنة بـ 12,600 جنيه سابقًا، تأتي هذه الزيادات وفقًا للآلية السنوية التي ينص عليها القانون لتحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

موعد تطبيق زيادة معاشات يناير 2025

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تطبيق هذه الزيادات من 1 يناير 2025، وتشمل جميع المؤمن عليهم، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2025 سيبدأ من أول يناير 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة في المعاشات باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكد سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2025، جاء ذلك في تصريحات له خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، حيث أوضح أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات بما يتماشى مع نسب التضخم.

كما أشار عبدالهادي إلى أن تدني قيمة المعاشات في السابق كان ناتجًا عن اشتراك العاملين بأجور منخفضة أو لفترات قصيرة، مما أثر على مستوى المعاشات المستحقة لهم بعد التقاعد، كما شدد على أهمية التأمين على الأجر الحقيقي وليس الحد الأدنى للأجور، حيث يساعد ذلك في رفع قيمة المعاشات المستقبلية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

وأوضح أن من يخرج على المعاش في بداية يناير 2025 سيحصل على معاش يعادل من خرج على المعاش في يناير 2024، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الخاصة بالتضخم والزيادة في حدود الأجور التأمينية، كما أضاف أنه من المخطط زيادة المعاشات مرة أخرى في عام 2025 بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتغيرات التضخم، وذلك لتوفير العدالة والإنصاف بين المتقاعدين مقارنة بالأجور الحالية.

وأكد أن هذه الزيادة تُعد جزءًا من المسؤولية الاجتماعية التي تحرص الدولة على تحقيقها لضمان حياة أفضل للمتقاعدين، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين نظام التأمين الاجتماعي بما يتوافق مع تطورات سوق العمل.

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