التضامن تقرر منح معاشات استثنائية جديدة للمواطنين.. اعرف التفاصيل

منح معاشات استثنائية جديدة للمواطنين.. عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت اللجنة في بيان لها اليوم عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة, وذلك في إطار الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يواجهون ظروفًا استثنائية.

منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة

وافقت اللجنة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة، شملت فئات متعددة مثل الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، والحالات الطارئة والعاجلة, والحالات التي قدمت خدمات جليلة في مختلف المجالات.

التضامن تقرر منح معاشات استثنائية جديدة للمواطنين

تضمنت القرارات تكريم رجال الشرطة والشهداء من أبناء محافظة شمال سيناء الذين تعرضوا للإصابات على أيدي الإرهاب والتطرف, ومنح المعاشات الاستثنائية لأسرة رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن, وشملت التكريمات الأفراد الحاصلين على أوسمة وأنواط تقديرية من رجال الشرطة والدفاع الوطني.

أهمية المعاش الاستثنائي ودور الدولة في توفيره

تهدف الدولة المصرية من خلال برنامج المعاشات الاستثنائية إلى تحسين الوضع المالي والمعيشي للأفراد الأكثر احتياجًا, ويشمل هذا التكريم الأفراد الذين قدموا خدمات متميزة للوطن أو الأشخاص الذين يواجهون تحديات صحية أو اقتصادية تستدعي تدخلاً حكوميًا.

الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي

حدد قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لعام 1964 منح المعاشات لمجموعة من الفئات التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية, وتستعرض جريدة “الموجز”هذه الفئات:

التضامن تقرر منح معاشات استثنائية جديدة للمواطنين

الموظفون والعاملون الحكوميون السابقون الذين يعانون من أمراض صحية: في حالة تعرض الموظف الحكومي لمرض يمنعه من مواصلة العمل، يمكنه الحصول على معاش استثنائي بجانب معاشه الأساسي, يتطلب هذا تقديم تقرير طبي معتمد يثبت حالته الصحية.

العمال السابقون في القطاعات الحكومية الذين لم يحصلوا على المعاش الأساسي: يحق للعاملين السابقين الذين لم يحصلوا على معاش أساسي التقدم للحصول على المعاش الاستثنائي.

ضحايا الكوارث العامة: تُمنح المعاشات الاستثنائية للأفراد الذين تعرضوا لإصابات أو خسائر نتيجة للكوارث العامة، مثل الزلازل أو الفيضانات.

الأفراد الذين قدموا خدمات جليلة للوطن: يتم تكريم الأشخاص الذين قدموا مساهمات كبيرة لخدمة الوطن والمجتمع بمنحهم معاشًا استثنائيًا.

كيفية التقديم للحصول على المعاش الاستثنائي

على المتقدمين للحصول على المعاش الاستثنائي اتباع مجموعة من الخطوات التي تضمن استحقاقهم لهذا الدعم:

يجب على المتقدمين تعبئة نموذج طلب المعاش الاستثنائي، المتوفر في مكاتب التأمينات الاجتماعية أو من خلال جهة العمل السابقة. إذا كان الطلب لأسباب صحية، يتم تحويل المتقدم إلى اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي شامل لتحديد مدى حاجة المتقدم للدعم المالي بناءً على حالته الاجتماعية والاقتصادية.

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