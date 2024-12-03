كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات لعام 2025 .. اعرف هتقبض كام

أفادت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات، بدءًا من 1 يناير 2025، بموجب هذه الزيادة، سيُرفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلًا من 10080 جنيهًا.

ولذلك يقدم الموجز أماكن صرف المعاشات، وأيضًا الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد الزيادة وخطوات الاستعلام، على النحو التالي:

أماكن صرف المعاشات 2024 بالزيادة الجديدة

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير مجموعة من الأماكن المخصصة من أجل صرف المعاشات بهدف تسهيل العملية على المواطنين، وجاءت هذه الأماكن على النحو التالي:

ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM)

الفروع المصرفية للبنوك الحكومية والتجارية

منافذ البريد المصري

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لصاحب المعاش

شبكة فوري

زيادة المعاشات لعام 2025

الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد الزيادة

أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان لها، في وقت سابق، إلى أن قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بعد زيادة المعاشات، والتي جاءت على النحو التالي:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه.

الحد الأقصى للمعاش في حدود 11600 جنيهًا

الحد الأدنى للمعاش في حدود 1500 جنيه.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى فهو 14500 جنيه.

زيادة المعاشات لعام 2025

أفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه سيتم تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم زيادة الحد الأقصى ليصبح 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

نتيجة لهذه التعديلات، سيُرفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيكون الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

المعاشات عام 2025

جدول صرف المعاشات 2025

تفاصيل الشرائح الجديدة: تم تحديد الشرائح الجديدة كما يلي:

تم تحديد شرائح المعاشات لعام 2025 على النحو التالي: الشريحة الأولى تبلغ 1495 جنيهًا، الشريحة الثانية 1725 جنيهًا، الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا، الشريحة الرابعة 2300 جنيهًا، الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا، الشريحة السادسة 2990 جنيهًا، الشريحة السابعة 3335 جنيهًا، الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا، الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا، الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا، الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا، الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا، الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات، أما الشريحة الرابعة عشرة فهي 11592 جنيهًا.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن المعاش باتباع خطوات سهلة، وهي كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

النقر على خيار الاستعلام عن البيانات الأساسية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش أو المستفيدين منه.

سيتم عرض نتيجة الاستعلام بعملة الجنيه المصري.

وللاستعلام عن المعاش بكل سهولة ويسر أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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