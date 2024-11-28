كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات.. تفاصيل الزيادة وموعد صرفها

زيادة المعاشات.. يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عبر الإنترنت عن كيفية الالاستعلام عن زيادة المعاشات لعام 2024، بعدما انتشرت أخبار تفيد بإمكانية وجود زيادة جديدة، تساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024

قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة جديدة تسهل على أصحاب المعاشات، الاستعلام عن قيم معاشاتهم، سواء كانت القيمة الأصلية أو بعد تطبيق الزيادة.

طريقة الاستعلام عن المعاشات 2024

يوضح “الموجز” لأصحاب المعاشات كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن زيادة المعاشات

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط المخصص “اضغط هنا”. اختيار أيقونة "صاحب المعاش". الانتقال إلى قسم التأمينات الاجتماعية. إدخال الرقم القومي وجميع البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيتمكن المستفيدون من معرفة القيمة الفعلية للمعاش بعد الزيادة.

حقيقة زيادة المعاشات 2025

انتشرت أخبار عن وجود زيادة محتملة في المعاشات لعام 2025، ولكن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نفت هذه الشائعات بشكل قاطع, مؤكدة أنه في حال وجود أي زيادة جديدة، سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وكان آخر قرار بشأن الزيادة تم في فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مضاعفة بدل غلاء المعيشة بنسبة 15%، وهو القرار الذي تم تنفيذه في مارس.

خدمات بوابة مصر الرقمية لأصحاب المعاشات

تقدم بوابة مصر الرقمية أيضًا العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات، منها:

الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

خدمة استعراض المعاشات المستحقة.

الاستعلام عن الاستقطاعات للأفراد المؤمن عليهم.

الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج.

الاستعلام عن المعاش المنصرف وقيمته.

موعد صرف المعاشات

تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات، مع الزيادة إن وجدت، من خلال منافذ الصرف ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بداية من اليوم الأول من كل شهر.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

خصصت الهيئة عدة أماكن لصرف المعاشات، والتي تشمل:

الاستعلام عن زيادة المعاشات

مكاتب البريد الإلكتروني. ماكينات الصرف الآلي. منافذ شركة فوري. المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

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