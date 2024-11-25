أبرزها علاوات المعاشات ومحاكمة سعد الصغير.. نشرة حوادث اليوم

نشرة حوادث اليوم.. شهد اليوم عدة أحداث قضائية هامة شغلت الرأي العام المصري، بين قضايا تخص حقوق أصحاب المعاشات وتفاصيل محاكمة مخدرات ووقائع أخرى, وتستعرض جريدة “الموجز”، أبرز القضايا التي تم النظر فيها اليوم الاثنين 25-11-2024 وتواصل الجدل على الساحة.

النطق بالحكم في دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها اليوم الإثنين، في الدعوى المقدمة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي طالبت بتوفير الموارد المالية اللازمة لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا المتعلق بالعلاوات الخمس.

ناقشت المحكمة في أسبابها تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ الحكم، متسائلة إذا ما كان التنفيذ سيبدأ من عام 2006 أم سيعود إلى 1987، مع استبعاد الفترة التي شملها قانون الخدمة المدنية لعام 2016.

تطورات قضية سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة جديدة في قضية المطرب سعد الصغير، المتهم بحيازة مواد مخدرة, وأعلنت المحكمة أنها ستطلع في جلسة اليوم على التقرير الطبي الذي أُجري على المطرب في مستشفى هليوبوليس، وذلك لتحديد ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة، بما في ذلك الترامادول.

في الجلسة السابقة، نفى سعد الصغير أمام المحكمة تعاطيه المخدرات، مؤكدًا أنه لم يكن يحمل أي مواد مخدرة, ومضيفًا أن تواجده بمطار القاهرة لم يكن يتعلق بحيازة مخدرات، بل كان طالب موظفي الجمارك بفتح عبوات السجائر للتحقق منها.

نشرة حوادث اليوم

في صباح الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، ألقت السلطات القبض على المطرب سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من أمريكا, وتم العثور بحوزته على مواد مخدرة، وحرر محضر ضده.

وأفادت مصلحة الجمارك بأنها ضبطت عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على مخدر الماريجوانا داخل حقيبته, وتمت العملية في مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.

استئناف جديدة لأحمد فتحي بعد تغريمه

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بتغريم لاعب الأهلي وبيراميدز السابق أحمد فتحي مبلغ 200 جنيه، بعد اتهامه بالتعدي على "سايس" سيارات في منطقة التجمع.

كشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية داخل محطة وقود، إثر اصطدام باب سيارة زوجة اللاعب بسيارة أخرى, وتصاعدت المشادة إلى اتهامات متبادلة بالسب والقذف.

نشرة حوادث اليوم

من جهته، يملك اللاعب الحق في الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف التجمع، ويوجد احتمالات إما تأييد الحكم، أو تخفيفه، أو إلغائه.

استئناف المتهمين في قضية كوبونات البترول

تستكمل اليوم محكمة مستأنف جنايات عابدين النظر في استئناف 4 متهمين من موظفي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على حكم إدانتهم في قضية الاستيلاء على أموال وزارة البترول, حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمين الأربعة، بينما برأت المتهم الخامس.

كشف التحقيق أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول عن طريق تلاعبهم بكوبونات المواد البترولية الخاصة بالشركة التعاونية للبترول، والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

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تفاصيل.. عقوبات تنتظر سعد الصغير والتحقيقات مستمرة والتهمة حيازة وتعاطي المخدرات