إحالة المطرب سعد الصغير إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات

أمرت النيابة العامة بإحالة المطرب سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه تهم إليه تتعلق بحيازة جوهرَي الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، تم القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي، عندما كشفت أجهزة الأشعة عن وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا داخل حقائبه.

تقرير المعمل الكيماوي أكد أن السجائر المضبوطة تحتوي على سائل مشتق من الحشيش، كما أظهرت الفحوصات أن عينة دم سعد الصغير كانت تحتوي على مواد مخدرة، بما في ذلك الحشيش والترامادول.

التحريات وشهادة العاملين بمطار القاهرة



بدأت التحقيقات بشهادة ثلاثة من العاملين في مطار القاهرة، الذين أكدوا أن جهاز الأشعة كشف عن وجود مواد مخدرة داخل حقائب سعد الصغير. بناءً على هذه الشهادة، تم القبض عليه وإجراء الفحوصات اللازمة، التي أكدت وجود المواد المخدرة بحوزته.

كما شهد مُجري التحريات بصحة الواقعة، مشيرًا إلى أن سعد الصغير كان يحوز المخدرات بقصد التعاطي، وأن ضبطه تم بناءً على معلومات دقيقة وصحيحة.

تطورات القضية وتحقيقات النيابة



النيابة العامة بشرق القاهرة تواصل التحقيق مع سعد الصغير بعد القبض عليه، حيث وُجد بحوزته 9 أجهزة "فيب" تحتوي على زيت الماريجوانا. ووجهت النيابة للصغير تهمتي تعاطي وحيازة المخدرات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام، ثم مدد قاضي المعارضات الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفقًا لمصادر مطلعة، قد يكون تمديد حبس سعد الصغير مرتبطًا بتقرير الطب الشرعي الذي أظهر نتائج إيجابية للعينة المأخوذة منه، مما يؤكد تعاطيه للمواد المخدرة.

سعد الصغير

السيناريوهات القانونية والعقوبات المحتملة



سعد الصغير يواجه عدة سيناريوهات قانونية بناءً على نتائج التحقيقات والتقارير الطبية:

1. حيازة بغرض التعاطي



إذا ثبت أن سعد الصغير كان يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطي فقط، قد يواجه عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية. وفي بعض الحالات، قد يتم إحالته إلى مصحة علاجية إذا تبين أنه يعاني من الإدمان.

2. حيازة بغرض الاتجار



في حال ثبوت أن المواد المخدرة كانت بحوزة سعد الصغير بغرض الاتجار، قد تكون العقوبة أشد بكثير. إذ قد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الكمية المضبوطة كبيرة أو تبين أنه جزء من شبكة تهريب مخدرات. وفي هذه الحالة، سترافق العقوبة غرامات مالية كبيرة.

3. تهمة الجلب من الخارج



إذا تم إثبات أن المواد المخدرة جُلبت من خارج البلاد، ستكون العقوبة أشد. القانون المصري يعاقب على جلب المخدرات من الخارج بعقوبات قد تصل إلى الإعدام، خاصة إذا كانت المواد المخدرة غير متوفرة محليًا، مما يزيد من خطورة الجريمة.

متابعة التحقيقات والقرار النهائي



القضية ما زالت مفتوحة والتحقيقات جارية. النيابة العامة طلبت إجراء تحريات إضافية وسماع شهادة الضباط الذين قاموا بالقبض على سعد الصغير في مطار القاهرة، بالإضافة إلى رجال الجمارك الذين اكتشفوا المخدرات بحوزته. بعد انتهاء التحقيقات، ستقوم النيابة بإعداد مذكرة لإحالة سعد الصغير إلى المحاكمة بناءً على الأدلة والتهم المثبتة.

من المتوقع أن تحدد المحكمة مصير سعد الصغير قريبًا، سواء بفرض عقوبات تتعلق بالتعاطي أو الاتجار أو جلب المخدرات من الخارج.

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