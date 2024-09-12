أصدر اليوم قرار قضائي بتجديد حبس الفنان سعد الصغير 15 يوما بتهمة حيازة مواد مخدرة، وجاء القرار بقيادة المستشار محمد السماحي رئيس محكمة جنح النزهه، وذلك أثناء قدومه من أحدي الدول العربية لإحياء حفلا غنائياً.

تجديد حبس سعد الصغير 15 يوماً

وقامت مصلحة الطب الشرعي بسحب عينة من دم سعد الصغير لإجراء تحليل المواد المخدرة له، الذى طلبته النيابة العامة، لبيان عما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

قرار قضائي بتجديد حبس سعد الصغير 15 يوما بتهمة حيازة مخدرات

وأمرت النيابة العامة بالنزهة بحبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية أزمة سعد الصغير

كانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

كان سعد الصغير متواجدا في الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة فنية لإحياء حفلات هناك، وألقي القبض عليه في المطار أثناء عودته.

وقال سعد الصغير إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية ولا يعلم أن هذه المضبوطات محظور تداولها في البلاد.

وقامت الشرطة بمطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وإحالة سعد الصغير إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

قرار قضائي بتجديد حبس سعد الصغير 15 يوما بتهمة حيازة مخدرات

آخر أعمال سعد الصغير

وطرح سعد الصغير، خلال الفترة الماضية، أغنية شارع شريف، كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية “يابت يلا”، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

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