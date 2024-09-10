سعد الصغير في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات والسر قضية المخدرات

أمرت النيابة العامة بحبس المطرب سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق، وإجراء تحليل مخدرات له في مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

حبس سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، من ضبط المطرب سعد الصغير، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار حيث تبين حيازته 9 فيب داخل حقيبته.

سعد الصغير

وتبين إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة قادمًا من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وتبين أن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.

سجائر إلكترونية وزيت الماريغوانا

يذكر أن سعد الصغير كان يحيي حفلا غنائيا في الولايات المتحدة، ولدى عودته إلى القاهرة وأثناء تفتيشه بمطار القاهرة صباح اليوم عثر بحوزته على مواد مخدرة، وهي عبارة عن سجائر إلكترونية و"فيب" بزيت الماريغوانا، حيث أقر الصغير بحيازة هذه المواد بغرض التعاطي وليس الاتجار، وأنه لا يعلم أن هذه المواد محظور تداولها في مصر.

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون المصري

ونصت المادة 39 من قانون العقوبات المصر على أنه يعاقب الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، وتتراوح تلك الغرامة بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك.

وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان النوع المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما يتم تحديد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه وتحدد العقوبة بناء على ما ورد.

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