ربنا معاك يا صحبي.. حمو بيكا يدعم عصام صاصا بعد القبض عليه

القبض علي عصام صاصا.. حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على تقديم معنوي لصديقه عصام صاصا بعد أزمته الأخيرة والقبض عليه في مطار القاهرة مترحلا من الامارات بسبب الحادث الذي فعله نتج عنه مصرع أحد الأشخاص أعلي دائري المريوطية.

القبض على عصام صاصا

وكتب حمو بيكا تعليقا عبر حسابه على إنستجرام وقال: ربنا معاك يا صاحبي ويفك كربك، أنت من أجدع الشخصيات اللي عرفتها، وحد جدع وابن بلد ومبتأذيش حد، فأكيد ربنا مبيعملش حاجة وحشة، وربنا هيقف جنبك، وكلنا في ظهرك وجنبك يا حبيبي ومتقلقش ربنا كبير.

حمو بيكا يدعم عصام صاصا



أزمة عصام صاصا مؤدي المهرجانات

يكشف الموجز سبب ظهور عصام صاصا منذ ساعات في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وقال: أنا دلوقتي نازل بلدي وممكن يكون هذا الفيديو أخر فيديو ليا ، وعاوز أتكلم معاكم في حاجات مهمة، ممكن تجرى لي حاجة، وممكن أتاخد في المطار، أنا عاوز أفهم الناس ايه اللي حصل معي بالظبط علشان الناس مش فاهمة حاجة.

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وأستكمل: ربنا يعلم أنا كنت حاسس بأيه وقتها، والناس قالت عليه أني بدوس على الناس بفلوسي، أنا والدي متوفي من وعندي سنة وعشت عمري كله مع والدتي وعشنا أيام تحت خط الفقر، أنا ربنا كرمني من سنتين تلاتة، ومكنتش حابب أرد، لكن أنا ممكن أنزل متشفونيش تاني.

القبض على عصام صاصا

ومنذ قليل تسلمت مديرية أمنية في مطار القاهرة عصام صاصا وتم أخذه الي مديرية أمن الجيزة لترحيله الي مجلسه في قسم شرطة الطالبيه ، وذلك تمهيداً لتقديمه للمحاكمة بتهمه تعاطيه المخدرات ، وانعقاد محاكمته غدا الأحد وذلك بعد ثبوت التهمة والتي جاءت بعد اتهامه بدهس شاب على الطريق الدائري.

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