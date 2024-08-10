تفاصيل القبض على مغني المهرجانات عصام صاصا

ألقت السلطات الأمنية في دولة الإمارات، بالتنسيق مع الإنتربول المصري القبض على مغني المهرجانات المعروف عصام صاصا، وذلك بعد إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول، ويكشف الموجز تفاصيل القضية حيث أن هذه الخطوبة تأتي هذه الخطوة ضمن إطار التعاون الدولي لملاحقة المطلوبين قضائيًا، حيث تم القبض على صاصا بسبب اتهامه في قضايا تعاطي المخدرات ودهس شخص.

القبض على عصام صاصا

صباح يوم السبت، تسلم ضباط مطار القاهرة الدولي الفنان عصام صاصا بعد وصوله من الإمارات. تم إحضاره إلى المطار بفضل التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين. ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى قسم شرطة الطالبية، حيث سيخضع لجلسة محاكمة يوم الأحد في مجمع محاكم زينهم بتهمة تعاطي المواد المخدرة

تهم تعاطي المخدرات ودهس شخص

تعود بداية قضية عصام صاصا إلى يوم الإثنين 6 مايو، عندما ألقت السلطات القبض عليه بتهمة دهس شخص على الطريق الدائري بمنطقة المنيب. تم التحقيق معه وأخلي سبيله لاحقًا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه. إلا أن هالقضية لم تنتهِ بعد، حيث تظل التهم الموجهة إليه قائمة بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق والمحاكمة.

شهادة شقيق الضحية وتفاصيل الحادثة

جمال مفتاح، شقيق الشخص الذي اتهم صاصا بدهسه، تحدث عن تفاصيل الحادثة المؤلمة عبر مداخلة تلفزيونية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم. أوضح جمال أن شقيقه كان في طريقه إلى عمله صباحًا، ووقف منتظرًا الحافلة عندما صدمه شخص وصفه بالشاب المتهور، مما أسفر عن وفاة شقيقه على الفور.

وأشار جمال مفتاح إلى أن جثة شقيقه كانت في حالة يرثى لها نتيجة شدة الاصطدام، وقال: "أنا بغسل أخويا مفيش فيه حتة سليمة"، موضحًا أن الحادثة لم تكن نتيجة عبور غير قانوني للطريق، كما زعمت بعض وسائل الإعلام، بل حدثت بينما كان شقيقه واقفًا على الرصيف.

عصام صاصا

دفاع عصام صاصا عن نفسه

من جانبه، نفى عصام صاصا خلال التحقيقات أي نية للهرب بعد الحادث وأكد أنه فوجئ بوجود الضحية أمامه وهو يعبر الطريق بسرعة. وأضاف أنه لم يحاول الهروب، بل انتظر حتى وصول الشرطة إلى موقع الحادث

متابعة القضية وردود الفعل

عصام صاصا

من المتوقع أن تثير قضية عصام صاصا اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام والجمهور، خاصة مع تزايد الجدل حول سلامة الطرق والالتزام بقوانين المرور في مصر. من ناحية أخرى، ستحدد جلسة المحكمة القادمة مصير صاصا وما إذا كان سيواجه عقوبات قضائية تتعلق بالاتهامات الموجهة إليه.

مستجدات قضية عصام صاصا

من المهم متابعة تطورات القضية والتعرف على نتائج التحقيقات والمحاكمة، حيث قد تؤثر هذه القضية بشكل كبير على مسار حياة عصام صاصا المهنية والشخصية.

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