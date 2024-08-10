زوجة عصام صاصا تدافع عنه بعد القبض عليه.. إليك التفاصيل

واجهت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، انتقادات حادة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أزمة زوجها الأخيرة المتعلقة باتهامه بدهس شخص على الطريق الدائري ووفاته، ويستعرض الموجز تفاصيل جديدة عن القضية التي أدت للقبض عليه.

وعبرت جهاد عن استيائها من التفاعل السلبي عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستجرام"، حيث قالت: "أكتر حاجة تعباني إني حاولت في الأول أدافع عن عصام إنه مظلوم بس الترند خلاكم متشوفوش الحقيقة".

أزمة عصام صاصا

توضيحات حول وضع عصام صاصا القانوني

أشارت جهاد في منشوراتها إلى أن الأخبار المتداولة حول القبض على زوجها غير دقيقة، مؤكدةً أن عصام هو من سلّم نفسه طواعية للجهات المعنية استعدادًا لجلسة محاكمته. وذكرت: "عصام هو اللي نزل عشان القضية بكره، وكان عامل الفيديو قبل ما ينزل عشان مش عارف هو هيحصل إيه معاه في الجلسة".

التفاصيل القانونية للقضية

أزمة عصام صاصا

اليوم، مثل عصام صاصا أمام محكمة جنايات الجيزة لنظر ثاني جلسات محاكمته بتهمة التسبب في وفاة عامل على الطريق الدائري. وكانت الأجهزة الأمنية في الإمارات قد ألقت القبض عليه بالتنسيق مع الإنتربول المصري، حيث وُضع على قوائم الترقب والوصول بسبب تورطه في تعاطي المخدرات أثناء الحادث.

الجلسة المقبلة والمستقبل القانوني

من المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها غداً الأحد، حيث سيواجه عصام اتهامات تتعلق بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، منها الحشيش والترامادول والميثامفيتامين، ما يزيد من تعقيد وضعه القانوني ويضعه أمام تحديات إضافية في القضية.

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